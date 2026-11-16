Nga và Gruzia nối lại đối thoại về hợp tác song phương

Trả lời phỏng vấn Izvestia, đại diện Bộ Ngoại giao Nga cho biết người đối thoại trực tiếp với ông Zurabashvili sẽ là Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin - quan chức phụ trách khu vực Nam Kavkaz. Phía Moskva tái khẳng định lập trường nhất quán trong việc xây dựng mối quan hệ thực dụng và cùng có lợi với Tbilisi.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, các nhà đàm phán hai bên sẽ tập trung thúc đẩy kim ngạch thương mại, phát triển du lịch, mở rộng kết nối giao thông và tăng cường giao lưu văn hóa. Cơ chế làm việc mới này được đánh giá là sự nối lại thực chất khuôn khổ đối thoại Nga - Gruzia từng được khởi động vào năm 2012 và duy trì hoạt động trong gần một thập kỷ trước đây.