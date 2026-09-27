Nga và Đức có thể bắt tay hồi sinh Dòng chảy phương Bắc

Ngày 26/9/2022, 3 nhánh đường ống Dòng chảy phương Bắc và đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 đã bị hư hại nghiêm trọng chưa từng có. (Nguồn: The Times)

Ông Chrupalla nhấn mạnh: “Hoàn toàn đúng. Chúng ta (Nga và Đức) sẽ cùng nhau mở lại Dòng chảy phương Bắc”.

Ông đề xuất tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về vụ phá hoại các đường ống Dòng chảy phương Bắc và Dòng chảy phương Bắc 2. Ông đồng thời khẳng định, hai đường ống này cần được sửa chữa và mở lại.

Ngày 26/9/2022, 3 nhánh đường ống Dòng chảy phương Bắc và đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 đã bị phá hoại, gây hư hại nghiêm trọng chưa từng có.

Vụ phá hoại đã phá hủy ba trong số bốn tuyến đường ống dẫn khí quan trọng từ Nga sang Đức. Thời điểm xảy ra vụ việc, các tuyến đường ống không vận hành, song mức độ thiệt hại được đánh giá là rất lớn.

Đức và các nước châu Âu đã bắt một số nghi phạm người Ukraine nghi liên quan tới vụ việc.

Cụ thể, đối tượng Serhij K. bị bắt vào tháng 8/2025 tại khu vực bờ biển Adriatic theo lệnh bắt giữ châu Âu và sau đó được chuyển giao cho Đức vào tháng 11 cùng năm.

Đối tượng đã bị tạm giam điều tra tại Đức kể từ đó. Cáo trạng được công bố vào đầu tháng 7 vừa qua.

Trước khi xảy ra vục việc, khoảng một nửa lượng khí đốt tự nhiên tiêu thụ hằng năm của Đức được vận chuyển thông qua đường ống Dòng chảy phương Bắc. Điều này cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của hạ tầng năng lượng này đối với nền kinh tế Đức.

(theo TASS)