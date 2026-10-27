Nga và châu Phi thúc đẩy hợp tác toàn diện

Nhiều văn kiện dự kiến được ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ ba. (Ảnh: RIA Novosti)

Ngày 26/10, phát biểu với báo giới, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, các phiên họp toàn thể của Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ ba sẽ diễn ra ngày 29/10, tại Đại Cung điện Kremlin ở Moskva.

Tại phiên họp đầu tiên, dự kiến bắt đầu vào khoảng 11 giờ, sẽ có bài phát biểu của Tổng thống Burundi Évariste Ndayishimiye, Chủ tịch đương nhiệm Liên minh châu Phi, cùng các nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ các nước châu Phi và Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi.

Trước đó, truyền thông Nga đưa tin, Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ ba sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29/10 tại Đại Cung điện Kremlin ở Moskva. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự và đồng chủ trì hội nghị.

Theo ông Ushakov, khẩu hiệu của Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ ba là “Vì hòa bình, an ninh và phát triển”, tiếp nối các kỳ hội nghị trước. Mục tiêu của sự kiện là thúc đẩy mở rộng hợp tác Nga-châu Phi trong mọi lĩnh vực. Nga khẳng định quan hệ với các nước trong châu lục dựa trên truyền thống hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và đoàn kết.

Về hợp tác kinh tế, ông Ushakov cho biết kim ngạch thương mại giữa Nga và các quốc gia châu Phi năm 2025 đã vượt 27 tỷ USD, tăng 1,5 lần so thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi tại Saint Petersburg năm 2023.

Ông Ushakov đánh giá xu hướng này là tích cực, song cho rằng hai bên vẫn có thể nâng cao hiệu quả hợp tác. Hiện, Nga có 22 Ủy ban liên chính phủ song phương với các quốc gia châu Phi, cho thấy hoạt động hợp tác giữa hai bên ngày càng được tăng cường và định hướng cụ thể hơn.

Ông Ushakov cũng nhấn mạnh tiềm năng phát triển của châu Phi, dẫn số liệu của Ngân hàng Phát triển châu Phi cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình của các quốc gia trong châu lục đạt 4,2%, cao hơn mức trung bình toàn cầu. Hơn một nửa trong số 20 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới nằm ở châu Phi. Theo dự báo của Liên hợp quốc được ông Ushakov dẫn lại, dân số châu lục sẽ vượt 2,5 tỷ người vào năm 2050, trong đó khoảng 70% là người dưới 30 tuổi.

Khoảng 4.000 doanh nhân Nga và châu Phi được mời tham dự Diễn đàn Kinh tế và Nhân đạo Nga-châu Phi lần thứ ba, khai mạc ngày 28/10 tại Moskva. Các đại biểu đại diện cho nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp, luyện kim, khai khoáng, nông nghiệp đến tài chính, bảo hiểm, viễn thông, du lịch, công nghệ cao và dược phẩm. Diễn đàn dự kiến tổ chức hơn 40 hoạt động chuyên môn.

Ông Ushakov cho biết, sau Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ ba, dự kiến có 33 văn kiện được ký kết, gồm các văn kiện liên chính phủ, liên ngành, bản ghi nhớ và hợp đồng thương mại với các quốc gia châu Phi.

Đề cập chương trình làm việc của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị, ông Ushakov cho biết lịch trình các hoạt động sẽ đặc biệt dày đặc, song phía Nga sẽ nỗ lực để hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.