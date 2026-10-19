Nga và các nước vùng Vịnh xây dựng cấu trúc an ninh khu vực

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Lavrov tới Bahrain tham dự vòng đối thoại chiến lược Nga - GCC lần thứ 9.

Phát biểu tại họp báo, Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ Nga và các đối tác trong GCC kêu gọi triển khai cách tiếp cận rộng lớn hơn đối với an ninh khu vực. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi cho rằng việc hướng tới thiết lập một kiến trúc an ninh tại đây là điều quan trọng, mang tính bao trùm và sẽ bao gồm tất cả các nước vùng Vịnh, cả các quốc gia Arập và Iran, các nước láng giềng trực tiếp, đặc biệt là Iraq và Jordan, với sự hỗ trợ của các nhân tố từ bên ngoài”.

Bên cạnh đó, Nga và GCC cũng ủng hộ nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Yemen dựa trên những cơ sở vững chắc, trong đó có lộ trình năm 2023 được xây dựng với sự tham gia tích cực của Saudi Arabia.

Cùng ngày, Tổng Thư ký GCC Jasem Al-Budaiwi thông báo khối này và Nga đang chuẩn bị tổ chức cuộc họp kỹ thuật để thảo luận về các sáng kiến mới nhằm phát triển quan hệ hợp tác song phương.

Quan chức này cũng khẳng định các quốc gia vùng Vịnh đặc biệt chú trọng đến mục tiêu phát triển quan hệ với Nga và hy vọng củng cố hợp tác song phương trong các lĩnh vực chính trị, thương mại, văn hóa, giáo dục cũng như năng lượng và lương thực.

Trong một diễn biến khác, các đại sứ quán Mỹ tại Trung Đông đã phát cảnh báo an ninh, khuyến cáo công dân nước này nâng cao cảnh giác trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia và nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ bất ổn an ninh lan rộng tại khu vực Vùng Vịnh.

Trong một diễn biến khác, trang mạng gulfnews.com ngày 18/10 dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Iran Bagher Ghalibaf cảnh báo các chính phủ, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong khu vực không nên cung cấp tài chính hoặc các nguồn lực khác cho các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu mà ông cáo buộc là đang hỗ trợ các hoạt động quân sự gây thương vong cho dân thường.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf cho biết: “Cơ quan Dữ liệu vùng Vịnh” sắp ra mắt, ám chỉ đây sẽ là một phần trong nỗ lực nhắm mục tiêu vào các trung tâm dữ liệu trên khắp khu vực, đồng thời cảnh báo những người hỗ trợ các công ty AI hoặc dữ liệu “tham gia các hành động xâm lược hoặc sát hại trẻ em” có thể phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công.

Trước đó vài ngày, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cũng cảnh báo các tuyến cáp ngầm, trung tâm dữ liệu và các cơ sở hạ tầng AI khác có thể sẽ trở thành mục tiêu nếu Mỹ hoặc Israel tấn công Iran một lần nữa.