Nga và Belarus cảnh báo nguy cơ xung đột hạt nhân do các động thái của NATO

Nga phóng tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS, tuyên bố chung của các bên tham gia Hiệp ước về thành lập Nhà nước Liên minh Nga - Belarus, được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, đã nêu rõ vấn đề này.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Chúng tôi đặc biệt quan ngại về các hoạt động của NATO và các nước thành viên nhằm tạo ra những thách thức và mối đe dọa đối với an ninh và lợi ích của Nga và Belarus”.

Nga và Belarus cho rằng những hành động của các nước NATO làm gia tăng nguy cơ bất ổn nghiêm trọng, trong đó đáng lo ngại nhất là các bước đi thù địch liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, có nguy cơ dẫn tới xung đột vũ trang trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân. Ngoài ra, hai nước cũng lo ngại về các kế hoạch và bước đi thực tế của Mỹ và các nước phương Tây khác nhằm triển khai tại châu Âu các tên lửa phóng từ mặt đất tầm trung và tầm ngắn hơn.

Moskva và Minsk đồng thời chỉ trích các nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa, qua đó hình thành và thúc đẩy bộ phận châu Âu trong hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ; việc triển khai cơ sở hạ tầng quân sự và lực lượng tác chiến quy mô lớn; cũng như việc các nước thành viên NATO gia tăng hoạt động quân sự dọc biên giới Nhà nước Liên minh Nga - Belarus.

Hai nước cũng bày tỏ quan ngại về việc NATO phát triển các cơ chế và năng lực của "sứ mệnh hạt nhân chung”, dựa trên số vũ khí hạt nhân của Mỹ được triển khai tại châu Âu.