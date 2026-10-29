Nga ủng hộ tăng quyền đại diện của châu Phi tại Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo châu Phi tham quan triển lãm bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nga - châu Phi tại Matxcơva ngày 28-10-2026

Phát biểu ngày 28-10 tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ ba ở Matxcơva, ông Putin cho rằng, châu Phi đang ngày càng khẳng định vai trò trong nền kinh tế và đời sống chính trị toàn cầu, nhưng quá trình hình thành thế giới đa cực gặp sự phản đối từ những nước vẫn mang tư duy của thời kỳ thuộc địa.

Tổng thống Nga không nêu đích danh quốc gia nào, song chỉ trích điều ông gọi là nỗ lực của phương Tây nhằm đẩy các nước châu Phi vào “vòng xoáy nợ”, buộc họ tiếp nhận nguồn tài chính với những điều kiện bất lợi, cản trở phát triển dài hạn.

Theo ông Putin, doanh nghiệp Nga không theo đuổi việc khai thác tài nguyên và nhân lực theo kiểu “thực dân mới”, mà sẵn sàng chuyển giao kiến thức, mở rộng chế biến nguyên liệu tại chỗ, góp phần tạo việc làm và tăng nguồn thu thuế cho các nước sở tại.

Matxcơva cũng đề xuất hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ số, giao thông, nông nghiệp, khai khoáng và sản xuất điện.

Hội nghị Thượng đỉnh Nga - châu Phi kéo dài 2 ngày, với sự tham dự của các đoàn đại biểu đến từ 48 quốc gia châu Phi, trong đó 22 nước có nguyên thủ hoặc người đứng đầu chính phủ tham dự.

Chương trình nghị sự tập trung vào thương mại, an ninh, hợp tác quốc phòng, cung cấp lương thực và các dự án hạ tầng.

Ông Putin cho biết, Nga đã xuất khẩu khoảng 13 triệu tấn nông sản sang châu Phi trong 9 tháng đầu năm 2026 và sẵn sàng mở rộng nguồn cung ngũ cốc, phân bón tới nhiều quốc gia hơn.

Hiện hơn 40 nước châu Phi nhập khẩu những mặt hàng này từ Nga.

Theo số liệu được công bố tại hội nghị, khoảng 40.000 sinh viên châu Phi đang theo học tại các trường đại học Nga, mức cao kỷ lục.

Matxcơva cũng tuyên bố ủng hộ việc tăng cường tiếng nói và quyền đại diện của châu Phi tại Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới.

Hội nghị Nga - châu Phi lần đầu được tổ chức năm 2019. Những năm gần đây, Matxcơva tăng cường hiện diện tại lục địa này thông qua hợp tác an ninh, truyền thông, văn hóa và hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực khai khoáng, năng lượng cùng cơ sở hạ tầng.

Theo SCMP, Al Jazeera