Nga - Ukraine xác nhận vòng đàm phán hòa bình mới

Nga và Ukraine xác nhận sẽ tham gia cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong hai ngày 10-11/11, trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

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Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3/11, ông Vladimir Medinsky, trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin, sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cũng xác nhận cuộc gặp giữa đại diện ba nước Nga, Ukraine và Mỹ sẽ diễn ra theo kế hoạch.

Trước đó, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Washington sẽ làm trung gian cho cuộc đàm phán, tập trung vào các vấn đề an ninh, giảm leo thang căng thẳng và nhân đạo. Các nhà đàm phán Mỹ cũng dự kiến gặp đại diện châu Âu và NATO tại Brussels trong tuần này để thảo luận về bảo đảm an ninh hậu chiến và tái thiết Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump sẽ tổ chức cuộc gặp giữa đại diện Nga và Ukraine tại Nhà Trắng ngày 5/11 nhằm thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực Kherson. Theo Nhà Trắng, bà Melania đã góp phần thúc đẩy lệnh ngừng bắn kéo dài 6 ngày tại thành phố Oleshky và các khu vực lân cận thuộc tỉnh Kherson, tạo điều kiện sơ tán người dân. Lệnh ngừng bắn kết thúc hôm 2/11.

Cũng trong ngày 3/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga hy vọng sớm hoàn tất kế hoạch tổ chức cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc. Trước những thông tin về khả năng ba nước thảo luận giải pháp chấm dứt chiến tranh Ukraine, Tổng thống Zelenskyy khẳng định mọi cuộc đàm phán về tương lai Ukraine phải có sự tham gia của Kiev.

“Điều đó chỉ có thể chấp nhận được khi chúng tôi có mặt tại bàn đàm phán”, ông Zelenskyy nói hôm 20/10, đồng thời nhấn mạnh: “Không thể quyết định bất cứ điều gì về Ukraine mà không có Ukraine”.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công giữa Nga và Ukraine tiếp tục diễn ra, căng thẳng giữa Washington và Kiev cũng gia tăng sau một loạt động thái của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong tháng 10, làm dấy lên những nghi ngại về mức độ cam kết của Mỹ đối với Ukraine.