Nga-Ukraine xác nhận ngừng bắn cục bộ theo sáng kiến của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump muốn hỗ trợ trẻ em đang mắc kẹt ở thành phố Oleshky thuộc tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine, hiện do Nga kiểm soát. (Nguồn: Anadolu)

Theo hãng thông tấn TASS, sáng kiến này được Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump công bố trước đó, với thời điểm bắt đầu dự kiến là ngày 29/10, theo Nhà Trắng.

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết, Moscow sẽ ngừng bắn tại khu vực Oleshky từ 4h ngày 27/10 theo giờ Moscow, để phục vụ hoạt động nhân đạo. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng chức năng sẽ tiến hành trinh sát công binh nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và việc vận chuyển hàng thiết yếu, đồng thời tạo điều kiện cho đoàn xe nhân đạo di chuyển an toàn đến thành phố.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các quan chức quân sự đang phối hợp chuẩn bị cho lệnh ngừng bắn. Ông nhấn mạnh, những người muốn rời thành phố sẽ được tạo điều kiện sơ tán, song hoạt động này đòi hỏi công tác chuẩn bị phức tạp, có sự tham gia của nhiều bên và có thể kéo dài ít nhất vài ngày. Các chi tiết về tuyến đường sơ tán sẽ do Bộ Quốc phòng Nga công bố nếu được phép tiết lộ.

Theo ông Peskov, vấn đề này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump thảo luận trong cuộc điện đàm gần đây. Điện Kremlin đánh giá cao sự tham gia của phía Mỹ, đặc biệt là bà Melania Trump, trong việc điều phối hoạt động nhân đạo.

Về phía Ukraine, Thanh tra Nhân quyền Quốc hội Dmytro Lubinets xác nhận thỏa thuận bao gồm ngừng bắn, chuyển hàng cứu trợ đến Oleshky và bảo đảm hành lang an toàn cho dân thường muốn rời thành phố. Ông mô tả đây là hoạt động rất phức tạp, sẽ được triển khai theo từng giai đoạn.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, các lực lượng nước này sẽ thực hiện ngừng bắn tại Oleshky từ 3h ngày 27/10 theo giờ Kiev, nhằm tạo điều kiện triển khai sáng kiến. Cơ quan này khẳng định đang nỗ lực hỗ trợ người dân và bảo đảm an toàn cho công dân Ukraine.

Theo phía Ukraine, các đơn vị nước này trước đó nhiều lần sử dụng thiết bị bay không người lái để chuyển hàng cứu trợ đến người dân tại Oleshky và các ngôi làng lân cận, đồng thời bày tỏ hy vọng hoạt động nhân đạo sẽ được bảo đảm tiếp cận khu vực.

Theo kế hoạch được bà Melania Trump công bố, đại diện dân sự của Nga và Ukraine sẽ đến từng nhà để đánh giá nhu cầu của người dân và xác định hình thức hỗ trợ cần thiết. Những người lựa chọn sơ tán sẽ được bố trí phương tiện di chuyển đến địa điểm mong muốn ở Nga hoặc Ukraine. Một tổ chức truyền thông Mỹ sẽ đi cùng các nhóm công tác để ghi lại quá trình thực hiện.

Bà Melania Trump mô tả tình hình tại Oleshky đang rất nghiêm trọng, đồng thời cho rằng, việc đưa hàng cứu trợ vào thành phố và sơ tán người cao tuổi sẽ khó có thể thực hiện nếu không có sự can thiệp của bà.

Tổng thống Donald Trump cho biết, mục tiêu của Đệ nhất phu nhân là cứu giúp trẻ em và cả hai bên đều đang hợp tác với sáng kiến này. Khi được hỏi liệu bà có tham gia các cuộc đàm phán hòa bình ba bên hay không, ông Trump nhận định đây “không phải là ý tưởng tồi nhất” mà ông từng nghe.

Liên quan tình hình quân sự, ông Peskov cho biết hợp tác quân sự giữa Mỹ và Ukraine vẫn tiếp diễn, đồng thời cảnh báo không nên nhìn nhận tình hình một cách quá lạc quan. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Điện Kremlin, điều này không ngăn cản Moscow và Washington phối hợp trong hoạt động nhân đạo tại Oleshky và đạt được thỏa thuận về những vấn đề phức tạp.