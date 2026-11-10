Nga, Ukraine và Mỹ nối lại đàm phán tại Abu Dhabi, châu Âu tìm tiếng nói riêng

Đại diện Nga, Ukraine và Mỹ nối lại đàm phán hòa bình tại Abu Dhabi (UAE) trong hai ngày 10-11/11, tập trung thảo luận các bảo đảm an ninh. (Nguồn: Anadolu)

Phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Trong khi đó, phía Ukraine cử Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Rustem Umerov làm Trưởng đoàn. Theo thỏa thuận giữa các bên, cuộc thương lượng tiếp tục được tổ chức theo cơ chế ba bên, với Mỹ giữ vai trò trung gian.

Trước thềm cuộc gặp, ngày 9/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nhằm phối hợp lập trường với Liên minh châu Âu (EU).

Sau cuộc trao đổi, nhà lãnh đạo Ukraine đăng tải thông điệp trên mạng xã hội X, khẳng định, hai bên đang nỗ lực hết sức để bảo đảm khuôn khổ đàm phán ba bên mang lại kết quả.

Về phần mình, Chủ tịch EC xác nhận, EU sẽ hiện diện cùng các đối tác tại Abu Dhabi, phù hợp với những tuyên bố trước đó của Ngoại trưởng Pháp.

Cụ thể hơn về sự tham gia của các đối tác châu Âu, Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov cho biết, phái đoàn Kiev sẽ tiến hành những cuộc tham vấn riêng tại Abu Dhabi.

Theo đó, đại diện Anh, Pháp, Đức, Italy, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và EC sẽ có mặt tại thủ đô UAE để phối hợp lập trường với phía Ukraine.

Tuy nhiên, Nga khẳng định, các đại diện châu Âu sẽ không trực tiếp tham gia vòng đàm phán ba bên lần này.

Lý giải lập trường trên, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, khuôn khổ thương lượng đã được các bên thống nhất ngay từ đầu, với thành phần tham dự chỉ bao gồm Nga, Mỹ và Ukraine.

Theo đại diện Điện Kremlin, Washington và Kiev đều duy trì các kênh trao đổi riêng với những đối tác châu Âu để phối hợp quan điểm.

Do đó, sự hiện diện của các phái đoàn châu Âu tại Abu Dhabi không đồng nghĩa với tư cách tham dự trực tiếp vào bàn đàm phán ba bên.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 9/11, Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vasily Nebenzya tuyên bố, Moscow sẽ không chấp nhận phương án “đóng băng” xung đột nếu những mối đe dọa an ninh chưa được giải quyết triệt để.

Trên cơ sở đó, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, bất kỳ giải pháp hòa bình nào cũng cần mang tính toàn diện, bền vững và lâu dài.

Vòng thương lượng tại Abu Dhabi lần này tiếp nối ba cuộc đàm phán do Washington làm trung gian từ đầu năm 2026.

Trong đó, hai vòng đầu tiên diễn ra tại thủ đô UAE vào ngày 23-24/1 và 4-5/2. Sau đó, các bên chuyển sang Geneva, Thụy Sỹ, để tiến hành vòng tiếp xúc thứ ba vào ngày 17-18/2.

(theo Anadolu)