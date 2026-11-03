Nga - Ukraine và Mỹ nhất trí đàm phán tại Abu Dhabi trong tuần tới

Tổng thống Ukraine Zelensky (ở giữa), đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner (bên phải) và Steve Witkoff, chụp ảnh chung tại Kiev, Ukraine, ngày 6/9/2026. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà đàm phán Mỹ đang tìm kiếm bước đột phá trước khi mùa đông đến. Vòng hòa đàm gần nhất do Washington làm trung gian diễn ra hồi tháng 2, trước khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh nhằm vào Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Witkoff cho biết các cuộc thảo luận sắp tới tại Abu Dhabi sẽ tập trung vào những thỏa thuận an ninh thời hậu chiến, giảm leo thang căng thẳng, các biện pháp nhân đạo và chấm dứt chiến sự.

Một quan chức cấp cao Mỹ nói với Reuters rằng ông Witkoff và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, dự kiến đại diện Washington tham gia vòng đàm phán. Hai người hiện giữ vai trò chủ chốt trong nỗ lực đàm phán của Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý tổ chức vòng đàm phán ba bên mới sau cuộc gặp với ông Witkoff tại St. Petersburg cách đây hai tuần. Đây là một phần trong nỗ lực mới nhất của Washington nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Để chuẩn bị cho vòng đàm phán, các nhà đàm phán Mỹ sẽ có những cuộc làm việc ở cấp chuyên viên tại Brussels trong tuần này với đại diện Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và NATO. Theo quan chức Mỹ, nội dung thảo luận bao gồm các bảo đảm an ninh cho Ukraine, khuôn khổ an ninh tương lai của châu Âu và hỗ trợ kinh tế phục vụ công cuộc tái thiết Ukraine.

Quan chức này cho biết các cuộc gặp sẽ tiếp nối những trao đổi gần đây giữa các bên, đồng thời thể hiện nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine.