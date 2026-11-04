Nga, Ukraine và Mỹ lên kế hoạch đàm phán

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: THX)

Trong thông báo trên mạng xã hội X, ông Witkoff nêu rõ, các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Nga và Ukraine, do Mỹ làm trung gian, sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11/11, nhằm thúc đẩy việc chấm dứt xung đột. Chủ đề thảo luận tập trung vào các thỏa thuận an ninh thời “hậu xung đột”, giảm leo thang căng thẳng, các nỗ lực nhân đạo và các bước tiếp theo hướng tới hòa bình.

Trước đó, trong cuộc gặp ông Witkoff tại St Petersburg hai tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý Nga tham gia vòng đàm phán mới, do Mỹ làm trung gian. Ông Witkoff nhấn mạnh, các cuộc đàm phán ba bên phản ánh những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine.

Theo kế hoạch, các nhà đàm phán Mỹ cũng sẽ gặp các quan chức Anh, Pháp, Đức, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ) trong tuần này để thảo luận về cấu trúc an ninh tương lai của châu Âu, bảo đảm an ninh và các cơ hội kinh tế nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết Ukraine.

Chính quyền Tổng thống Trump nỗ lực làm trung gian để đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, song đến nay giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn. Vòng đàm phán gần đây nhất giữa Nga và Ukraine, do Mỹ làm trung gian, đã diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, đàm phán kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào đáng kể.