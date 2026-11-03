Nga, Ukraine và Mỹ chính thức ấn định lịch đàm phán tại Abu Dhabi

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff sẽ tham gia thúc đẩy đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi ngày 10-11/11. (Nguồn: ABC News)

Theo đó, Washington sẽ đóng vai trò trung gian, thúc đẩy các bên thảo luận về những bước đi nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, ông Steve Witkoff cho hay, chương trình nghị sự tập trung vào các thỏa thuận an ninh hậu xung đột, giảm căng thẳng, hỗ trợ nhân đạo và những bước tiếp theo hướng tới hòa bình.

Đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh, vòng đàm phán này là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.

Theo Reuters, Đặc phái viên Steve Witkoff và Cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner, hai đại diện chủ chốt của Mỹ trong các nỗ lực đàm phán, dự kiến tham gia cuộc gặp tại Abu Dhabi.

Trước thềm cuộc gặp, các nhà đàm phán Mỹ cũng sẽ tiến hành làm việc cấp chuyên viên tại Brussels, Bỉ trong tuần này với đại diện Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nội dung trao đổi tập trung vào các bảo đảm an ninh cho Ukraine, khuôn khổ an ninh tương lai của châu Âu và hỗ trợ kinh tế phục vụ công cuộc tái thiết nước này.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý tiến hành vòng đàm phán ba bên mới sau cuộc gặp với Đặc phái viên Steve Witkoff tại Saint Petersburg, trong khuôn khổ nỗ lực ngoại giao mới nhất của Washington.

(theo TASS, Al Monitor)