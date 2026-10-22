Nga-Ukraine ủng hộ nối lại đàm phán ba bên với Mỹ, Tổng thống Zelensky đề xuất đóng băng chiến tuyến

Các lãnh đạo Nga và Ukraine đều ủng hộ đàm phán ba bên với Mỹ nhằm giải quyết xung đột. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn TASS đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp ông Witkoff tại St. Petersburg. Sau cuộc gặp kéo dài khoảng ba giờ tại Cung điện Konstantin, Trợ lý Yury Ushakov của Tổng thống Nga nói với báo giới: “Tổng thống đã thông báo với ông Steve Witkoff rằng, về nguyên tắc, chúng tôi sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ vào khoảng ngày 10/11”.

Theo ông Ushakov, Moscow đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng một “hệ thống an ninh” thời hậu xung đột cho cả Nga và Ukraine. Ông cũng nhận định xung đột tại Ukraine đang tiến gần hơn đến một giải pháp, song lưu ý rằng, vẫn khó đánh giá các bên còn cách thỏa thuận bao xa.

Về phần mình, trên mạng xã hội X, ông Witkoff cho biết, các cuộc thảo luận với Nga, Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu đã diễn ra theo hướng xây dựng. Những cuộc trao đổi này nằm trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Ông Witkoff đã trực tiếp tham dự các cuộc gặp tại Oslo (Na Uy) và St. Petersburg, trong khi con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner tham gia trực tuyến. Tại St. Petersburg, các cuộc thảo luận tập trung vào khuôn khổ hòa bình. Ông Witkoff cũng bày tỏ cảm ơn Tổng thống Putin về việc trả tự do cho công dân Mỹ Stephen Hubbard.

Theo Đặc phái viên Mỹ, các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục thông qua đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine ở cấp chuyên viên. Tuy nhiên, ông thừa nhận vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi các bên có thể đạt được thỏa thuận.

Ông Witkoff nhấn mạnh: “Dù vẫn còn những vấn đề quan trọng cần giải quyết, Tổng thống Trump vẫn cam kết chấm dứt cuộc xung đột này và đạt được một nền hòa bình toàn diện, bền vững, bảo đảm an ninh và thịnh vượng cho các thế hệ mai sau”.

Ông Kushner cũng đăng tải trên mạng xã hội X: “Phía trước vẫn còn nhiều việc khó khăn, nhưng chúng ta có cơ hội thực sự để vượt qua cuộc xung đột này và xây dựng khuôn khổ cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng lâu dài cho các thế hệ mai sau”.

Tại Ukraine, theo truyền thông, trong đó có hãng thông tấn nhà nước Ukrinform, ông Zelensky cho biết, Kiev đã nhận được phản hồi từ Washington về kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg trước đó cùng ngày.

Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố: “Chúng tôi nhận được thông tin rằng Nga ủng hộ một cuộc gặp ba bên ở cấp các nhóm đàm phán. Phía Mỹ đề xuất tổ chức cuộc gặp sớm nhất có thể. Chúng tôi ủng hộ đề xuất này”.

Theo Tổng thống Zelensky, chưa rõ thời điểm cụ thể của cuộc gặp, song các nhóm đàm phán sẽ liên lạc để xây dựng chương trình nghị sự. Ông nhấn mạnh: “Chương trình nghị sự đã rõ ràng: chấm dứt xung đột, thúc đẩy hòa bình và chuẩn bị mọi điều kiện cho cuộc gặp ở cấp lãnh đạo. Đây là điều rất quan trọng đối với tất cả các bên”.

Theo ông Zelensky, cuộc gặp sẽ diễn ra muộn nhất vào đầu tháng 11. Phái đoàn đàm phán Ukraine sẽ ủng hộ các đề xuất ngừng bắn và những sáng kiến nhân đạo khác, trong đó có trao đổi tù binh. Ông bày tỏ hy vọng Nga sẽ thực hiện các cam kết liên quan đến cuộc gặp ba bên.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề xuất đóng băng chiến tuyến hiện nay giữa Ukraine và Nga, coi đây là bước đi đầu tiên hướng tới đàm phán ngừng bắn.

Cuộc đàm phán gần nhất giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian diễn ra vào đầu năm nay, với ba vòng đàm phán diễn ra trong các ngày 23-24/1, 4-5/2 và 17-18/2. Hai vòng đầu được tổ chức tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), trong khi vòng thứ ba diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ.