Theo hãng thông tấn BelTA của Belarus, Nga đã bàn giao 250 thi thể quân nhân cho Ukraine, trong khi phía Ukraine trao trả 22 thi thể cho Nga. Belarus hỗ trợ tổ chức hoạt động trao đổi tại khu vực biên giới, tiếp tục thực hiện các sáng kiến nhân đạo liên quan đến trao đổi tù binh, hồi hương thi thể và đoàn tụ gia đình.

BelTA cho biết Belarus đã tổ chức hơn 70 hoạt động trao đổi nhân đạo. Một trong những chiến dịch quy mô lớn gần đây là sơ tán người dân khỏi thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson của Ukraine, được triển khai tại tỉnh Gomel vào cuối tháng 10.

Cùng ngày 26/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo tình báo nước này ghi nhận Nga đang tích trữ tên lửa để chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn. Ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ khôi phục những cơ sở bị phá hủy và đáp trả các cuộc tấn công. Phía Nga chưa phản hồi về cảnh báo này.

Trong khi đó, vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột tiếp tục là nội dung quan trọng trong các cuộc thảo luận. Ngày 26/11, RBC-Ukraine dẫn lời một nguồn tin cho biết Nga phản đối các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine theo mô hình Điều 5 của Hiệp ước NATO, có thể gắn với sự hỗ trợ của Mỹ đối với lực lượng châu Âu hiện diện tại Ukraine.

Theo nguồn tin, Kiev vẫn ưu tiên gia nhập NATO. Nếu không thể thực hiện mục tiêu này, Ukraine xem các bảo đảm an ninh tương tự Điều 5, kết hợp duy trì quân đội quy mô lớn sau chiến tranh, là phương án dự phòng.

Trước đó, The Washington Post đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể chấp nhận các bảo đảm tương tự Điều 5, nhưng không triển khai lực lượng NATO tại Ukraine. Thông tin này chưa được Điện Kremlin xác nhận công khai.