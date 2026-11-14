Nga - Ukraine tiếp tục tập kích lẫn nhau sau vòng đàm phán ba bên

Quyền lãnh đạo Cơ quan Quản lý Quân sự tỉnh Zaporizhzhia, ông Mykhailo Semikin, cho biết cuộc tấn công của Nga đã đánh trúng một tòa chung cư nhiều tầng tại quận Kosmichnyi. Các căn hộ trên ba tầng của tòa nhà bị hư hại, trong khi hỏa hoạn bùng phát tại tầng hai và tầng ba.

Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine xác nhận lực lượng cứu hộ đã giải cứu 17 người bị mắc kẹt trong các căn hộ sau cuộc tấn công.

Hỏa hoạn cũng xảy ra tại các căn hộ trong tòa nhà và một ô tô gần đó.

Cuối ngày 13/11, chính quyền địa phương thông báo một nhân viên thuộc lực lượng ứng phó khẩn cấp đã thiệt mạng do bị tấm bê tông rơi trúng trong lúc dọn dẹp đống đổ nát tại một tòa nhà bị hư hại.

Toàn cảnh các tòa chung cư bị hư hại sau cuộc tấn công của Nga nhằm vào thành phố Zaporizhzhia ngày 13/11. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Cùng ngày 13/11, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine xác nhận quân đội nước này đã tập kích một nhà máy lọc dầu tại thành phố Volgograd.

Cuộc tập kích nằm trong chiến dịch của Ukraine nhằm làm gián đoạn hoạt động của các cơ sở hạ tầng phục vụ quân đội Nga, đồng thời hạn chế nguồn thu từ lĩnh vực năng lượng của Moscow.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết mục tiêu của cuộc tập kích tại Volgograd là nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka, một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga, với công suất chế biến khoảng 15 triệu tấn dầu thô mỗi năm.

Theo quân đội Ukraine, cuộc tấn công đã gây hỏa hoạn tại nhà máy, làm hư hại 4 phân xưởng chế biến dầu sơ cấp, một phân xưởng xử lý bằng hydro, một cơ sở bốc dỡ hàng hóa và 6 bể chứa, mỗi bể có dung tích 2.000 m³.

“Nhà máy lọc dầu này sản xuất xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không. Từ đây, nhiên liệu được cung cấp cho tiền tuyến và các sân bay quân sự, nơi máy bay cất cánh để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine,” Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

Về phía Nga, Thống đốc tỉnh Volgograd Andrey Bocharov xác nhận địa phương đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV).

TASS dẫn thông báo của ông Bocharov cho biết mảnh vỡ UAV rơi xuống đã gây ra các đám cháy tại một doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp phía nam thành phố Volgograd và khu vực lân cận. Thống đốc Volgograd cũng cho biết 4 nhân viên tại khu công nghiệp đã thiệt mạng và 2 người khác phải nhập viện.

Cùng thời điểm, thành phố Rostov-on-Don ở miền nam nước Nga cũng bị tập kích bằng UAV.

Thống đốc tỉnh Rostov Yury Slyusar cho biết trên ứng dụng Max rằng mảnh vỡ UAV rơi xuống đã gây hỏa hoạn tại thành phố và tổng cộng 9 tòa chung cư bị hư hại.

Các cuộc tập kích trên diễn ra hai ngày sau khi vòng đàm phán ba bên Nga – Mỹ – Ukraine gần nhất tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – UAE) kết thúc hôm 11/11 mà không đạt được bước đột phá rõ ràng. “Chúng tôi đã trao đổi quan điểm, đạt được sự hiểu biết chung về một số điểm nhưng chưa thống nhất ở những điểm khác. Cuộc đối thoại này chắc chắn sẽ còn tiếp tục,” ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán Nga, chia sẻ với báo giới ngày 11/11.