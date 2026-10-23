Nga - Ukraine tiếp tục không kích giữa lúc phát tín hiệu đàm phán hòa bình

Rạng sáng 23/10, lực lượng Nga tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào thành phố Sumy, đông bắc Ukraine.

Theo ông Oleh Hryhorov, người đứng đầu Cơ quan Hành chính Quân sự tỉnh Sumy, các UAV Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng tại ba địa điểm trong thành phố, trong đó có các khu dân cư thuộc quận Kovpakivskyi.

“Đêm qua, đối phương đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Sumy bằng UAV”, ông Hryhorov viết trên Telegram, đồng thời cho biết một số UAV Nga đã vượt qua hệ thống phòng thủ của Ukraine và đánh trúng mục tiêu.

Sumy nằm gần biên giới Nga và thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV, tên lửa và bom trên không kể từ khi xung đột bùng phát.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại hiện trường vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một trung tâm mua sắm ở Sumy tháng 7/2026.

Nga tiếp tục tập kích nhiều khu vực của Ukraine

Vụ oanh tạc mới nhất diễn ra sau đợt tập kích bằng tên lửa và UAV của Nga hôm 22/10, gây thiệt hại tại nhiều khu vực của Ukraine.

Tại thủ đô Kiev, tên lửa đạn đạo của Nga đã tấn công một số tòa nhà, cơ sở y tế, doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng giao thông, trong đó có một số đoạn thuộc hệ thống tàu điện ngầm trên cầu phía Nam.

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết, tính đến sáng 22/10, ít nhất một người thiệt mạng và 22 người bị thương tại Kiev. Các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm, xử lý những khu vực bị ảnh hưởng.

Trong giai đoạn báo cáo trước đó, lực lượng Nga cũng đã tấn công một số khu vực thuộc các tỉnh Kharkiv, Zaporizhzhia, Donetsk và Kherson.

Ukraine cảnh báo thiếu hụt hệ thống phòng không

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang tận dụng sự chậm trễ trong việc cung cấp các hệ thống phòng không của phương Tây và việc nới lỏng trừng phạt để gia tăng các cuộc tấn công.

Kiev nhiều lần đề nghị các đối tác cung cấp thêm tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, loại vũ khí đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với tên lửa đạn đạo Nga.

Ông Zelensky kêu gọi các đồng minh đẩy nhanh việc bàn giao vũ khí phòng không, đồng thời duy trì sức ép kinh tế đối với Moscow.

Tại Brussels, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết Ukraine có thể mua vũ khí thông qua cơ quan mua sắm chung của liên minh theo từng trường hợp cụ thể, mở thêm một kênh tiếp cận các trang thiết bị quân sự cần thiết.

Kiev cũng cảnh báo năng lực phòng không hạn chế có thể khiến các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu dễ bị tổn thương hơn khi mùa đông đến gần, đặc biệt trước nguy cơ các hệ thống điện, sưởi ấm và dịch vụ thiết yếu bị tấn công.

Nga phát tín hiệu đàm phán, nhưng vẫn duy trì không kích

Các cuộc tập kích tiếp diễn trong bối cảnh Moscow phát tín hiệu sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ vào tháng tới.

Tuy nhiên, Nga vẫn yêu cầu Ukraine rút quân khỏi những khu vực do Kiev kiểm soát tại tỉnh Donetsk, đồng thời chấp nhận các hạn chế đối với quan hệ quân sự và an ninh với phương Tây.

Ukraine bác bỏ những điều kiện này, cho rằng chúng xâm phạm chủ quyền quốc gia và có thể khiến nước này đối mặt với nguy cơ Nga tiếp tục tấn công trong tương lai.

Việc Moscow vừa để ngỏ khả năng đàm phán, vừa duy trì các cuộc tập kích nhằm vào Ukraine tiếp tục làm dấy lên hoài nghi về triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình trong thời gian tới.