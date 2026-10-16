Nga, Ukraine thiết lập ngừng bắn cục bộ tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Theo Rosatom, một lệnh ngừng bắn cục bộ đã được thiết lập gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhằm tạo điều kiện sửa chữa cơ sở hạ tầng điện thiết yếu. Ảnh: Reuters

Ngày 15-10, theo người đứng đầu Rosatom, ông Alexey Likhachev, các bên đã đạt được thỏa thuận về một khoảng thời gian ngừng giao tranh tại khu vực nhà máy nhiệt điện Zaporizhzhia (ZTPP), tạo điều kiện để tiến hành sửa chữa các thiết bị quan trọng đối với việc cung cấp điện cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP), hiện do Nga kiểm soát.

Ông Likhachev bày tỏ quan ngại nguồn điện cung cấp cho ZNPP qua đường dây dự phòng đang trong tình trạng “cực kỳ không ổn định và tiềm ẩn nhiều rủi ro”. Ông cảnh báo nguy cơ mất nguồn điện ổn định có thể tiếp tục gia tăng do một phần nhà máy nhiệt điện Zaporizhzhia bị hư hỏng.

Người đứng đầu Rosatom cho biết Nga đã bắt đầu thúc đẩy việc thiết lập lệnh ngừng bắn cục bộ từ vài ngày trước, nhằm tạo điều kiện sửa chữa hệ thống thiết bị đóng cắt tại nhà máy nhiệt điện. Đây là hạng mục quan trọng đối với việc duy trì nguồn cung điện và bảo đảm an toàn vận hành tại khu vực, bao gồm cả Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Các chuyên gia của Rosatom đang được triển khai tới hiện trường để bắt đầu sửa chữa thiết bị kỹ thuật. Theo phía Nga, công việc này sẽ góp phần cải thiện khả năng cung cấp điện cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, qua đó giảm thiểu những rủi ro liên quan đến tình trạng mất điện.

ZNPP là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nằm ở khu vực đông nam Ukraine và do Nga kiểm soát từ tháng 3-2022. Kể từ ngày 1-9-2022, các chuyên gia của IAEA đã duy trì hiện diện tại cơ sở này nhằm theo dõi tình hình an toàn hạt nhân.

Tình hình an ninh quanh nhà máy vẫn là vấn đề đáng quan ngại, trong bối cảnh Nga và Ukraine thường xuyên cáo buộc lẫn nhau tiến hành các cuộc tấn công gần cơ sở. Những diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đối với an toàn hạt nhân, đặc biệt khi nguồn điện bên ngoài đóng vai trò thiết yếu đối với các hệ thống an toàn của nhà máy.

Đầu tháng 10, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết ông đang thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine để tạo điều kiện sửa chữa tại nhà máy nhiệt điện Zaporizhzhia. Việc triển khai sửa chữa trong điều kiện hạn chế giao tranh được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì nguồn điện và giảm thiểu rủi ro an toàn hạt nhân tại khu vực.

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