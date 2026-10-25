Nga-Ukraine tấn công quy mô lớn nhằm vào nhau

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ qua, các lực lượng quân sự nước này đã tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông được quân đội Ukraine sử dụng cũng như các kho lưu trữ và địa điểm phóng thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa. Các lực lượng Nga cũng tấn công vào các cơ sở hạ tầng cảng biển và các tàu thuyền quân sự của Ukraine.

Ngoài ra, các hệ thống phòng không của Nga cũng đã bắn hạ 1 tên lửa hành trình, 4 tên lửa tầm xa và gần 1.300 thiết bị bay không người lái của Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã xảy ra 181 cuộc giao tranh dọc theo chiến tuyến trong ngày 24/10.

Quân đội Ukraine đã tấn công vào những khu vực tập trung nhân lực và khí tài của Nga, các trung tâm chỉ huy thiết bị bay không người lái cùng nhiều mục tiêu khác, phá hủy nhiều khí tài quân sự như xe tăng, xe bọc thép, hệ thống pháo binh và các hệ thống phòng không của Nga. Ngoài ra, Ukraine cũng bắn hạ 1.855 thiết bị bay không người lái của Nga.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng đóng băng các chiến dịch quân sự dọc theo đường ranh giới hiện tại để nhanh chóng chấm dứt xung đột, đồng thời kiên quyết bác bỏ các đề xuất từ bỏ 25% lãnh thổ Ukraine./.

R.G