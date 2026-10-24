Nga-Ukraine nối lại đàm phán ba bên với Mỹ vào đầu tháng 11

Nga và Ukraine sẽ đàm phán ba bên với Mỹ trong tháng 11. (Nguồn: ODI)

Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine sau khi hai nước đạt được hòa bình. Ông nhấn mạnh đây là một nội dung then chốt để giải quyết xung đột và không thể đạt được một giải pháp toàn diện nếu thiếu vấn đề này.

Theo ông Peskov, các cuộc đàm phán dự kiến ban đầu diễn ra theo hình thức ba bên. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng châu Âu tham gia tiến trình sau đó, đồng thời cho rằng không thể thảo luận về cấu trúc an ninh châu Âu mà không có sự tham gia của các bên liên quan khác.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã điện đàm với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, qua đó nhất trí tổ chức đàm phán ba bên ở cấp chuyên viên trong nửa đầu tháng 11.

Phát biểu qua đường truyền video tại Viện Hudson (Mỹ), ông Zelensky khẳng định, Ukraine sẵn sàng gặp vào bất kỳ ngày nào, kể cả ngay ngày hôm sau. Ông cho biết, một cuộc gặp dự kiến trong tháng 10 đã không diễn ra do Nga đưa ra lý do khác để không tham gia.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, cần chuyển từ đàm phán cấp kỹ thuật sang cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo, bởi những vấn đề then chốt chỉ có thể được giải quyết ở cấp cao nhất. Ông cũng khẳng định mọi thỏa thuận hòa bình cần bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine và nguồn tài chính trong 10 năm để duy trì quân đội nước này.

Tổng thống Zelensky cho biết, Kiev sẵn sàng thảo luận về một lệnh ngừng bắn toàn diện hoặc các thỏa thuận riêng về năng lượng và hoạt động hàng hải nếu Moscow không muốn đàm phán một thỏa thuận có phạm vi rộng hơn.

Ông Zelensky đồng thời cho biết các hạn chế đối với hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink và Starshield vẫn được duy trì, trong khi việc cung cấp tên lửa đánh chặn để đối phó với tên lửa đạn đạo của Nga bị chậm trễ. Ông gọi đây là vấn đề thực sự nghiêm trọng, nhưng khẳng định tuyến đầu của Ukraine vẫn trụ vững và kêu gọi tăng cường quan hệ với Mỹ cùng các đối tác khác để thúc đẩy hòa bình.

Nga và Ukraine từng tiến hành ba vòng đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian trong năm nay, lần lượt vào các ngày 23-24/1, 4-5/2 và 17-18/2. Hai vòng đầu diễn ra tại Abu Dhabi, còn vòng thứ ba được tổ chức tại Geneva (Thụy Sỹ).