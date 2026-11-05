Nga, Ukraine nêu trọng tâm đàm phán tại UAE

Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ với việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội, giới lãnh đạo Iran đã đưa ra những tuyên bố quan trọng về quan hệ song phương. Lãnh tụ Tối cao Iran cảnh báo rằng, chính sách đối ngoại của Washington đối với Tehran sẽ không thay đổi, bất chấp sự chuyển dịch quyền lực chính trị tại Mỹ.