Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo ông Peskov, cuộc đàm phán này sẽ tập trung vào vấn đề an ninh cho cả hai quốc gia Nga và Ukraine. Quan chức này khẳng định một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không thể đạt được nếu không thảo luận về các vấn đề an ninh của cả Nga và Ukraine. Ông nhấn mạnh: “Rất khó để nói các cuộc thảo luận tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào hay với thành phần ra sao, nhưng rõ ràng là không thể thảo luận về cấu trúc an ninh châu Âu mà thiếu đi các bên tham gia khác, tuy nhiên cuộc thảo luận này sẽ bắt đầu theo hình thức ba bên”. Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm rằng khái niệm trật tự thế giới của Nga là không một quốc gia nào được áp đặt tầm nhìn của mình lên các nước khác.

Trước đó, Abu Dhabi cũng từng đăng cai cuộc gặp ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ hồi đầu năm nay, nhưng sau đó thể thức này đã bị đình trệ.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này và Ukraine đã tiến hành trao đổi tù binh theo công thức "270 đổi 270".

Liên quan khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), ông Peskov cho rằng nếu diễn ra, sự kiện này sẽ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng và thu hút sự chú ý của toàn thế giới.