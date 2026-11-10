Nga, Ukraine, Mỹ đàm phán ba bên tại Abu Dhabi

Đây là cuộc gặp ba bên theo hình thức trực tiếp lần đầu tiên kể từ tháng Hai, trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.

Phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu, với sự tham gia của các Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov, Mikhail Galuzin và một số quan chức an ninh.

Trong khi đó, phái đoàn Mỹ gồm các Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

Pháo đoàn Ukraine do ông Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại, dẫn đầu, cùng sự góp mặt của một số quan chức khác.

Trước khi bước vào đàm phán chính thức, phái đoàn Ukraine đã có cuộc gặp với các đặc phái viên Mỹ và đại diện của Anh, Pháp, Đức, Ý, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Abu Dhabi.

Chia sẻ trên mạng xã hội X, ông Umerov cho biết, cuộc gặp nhằm thống nhất lập trường, cũng như sự phối hợp trước khi bước vào giai đoạn đàm phán tiếp theo.

Về phía Nga, phát biểu tại Diễn đàn quốc tế về Đảm bảo an ninh diễn ra cùng ngày tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các cuộc thảo luận về hệ thống an ninh tập thể tại UAE được tiến hành theo đề xuất của Mỹ và đã nhận được sự đồng thuận của Nga.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, các cam kết bảo đảm an ninh sẽ có hiệu lực sau khi các bên đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nói rằng, bảo đảm an ninh là một trong những nội dung trọng tâm của đàm phán ba bên.

Được biết, cuộc đàm phán Nga - Ukraine - Mỹ không có sự tham gia trực tiếp của đại diện châu Âu.