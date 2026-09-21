Nga - Ukraine: Moscow hứng đòn UAV chưa từng có, Kiev đối mặt sức ép trả đũa

Moscow hứng đòn UAV quy mô lớn

Ngày 20/9, Ukraine tiến hành đợt tấn công bằng máy bay không người lái quy mô đặc biệt lớn nhằm vào nhiều khu vực của Nga, trong đó Moscow là một trong những mục tiêu chính.

Những cột khói bốc lên từ các đám cháy (ở giữa) tại một nhà máy lọc dầu sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, theo như nhà chức trách cho biết, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine, tại Moscow, Nga, ngày 20 tháng 9 năm 2026. REUTERS/Stringer Purchase Licensing Rights

Theo Reuters, chính quyền Moscow cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn hơn 1.600 UAV kể từ ngày 19/9, trong đó khoảng 450 chiếc được cho là hướng về thủ đô. Một số UAV vẫn xuyên qua được hệ thống phòng không, gây thiệt hại tại khu vực Moscow và làm hư hại một phần nhà máy lọc dầu.

Vụ tập kích diễn ra đúng thời điểm Nga tổ chức ngày bỏ phiếu cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội. Các quan chức Nga cho biết có người thiệt mạng và bị thương, đồng thời một số khu vực phải sơ tán người dân sau khi các công trình bị UAV đánh trúng.

AP đánh giá đây là đợt tấn công bằng UAV lớn nhất nhằm vào Moscow kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, với hơn 1.000 UAV được phía Nga cho là đã được phóng nhằm vào lãnh thổ nước này trong chiến dịch.

Nga cảnh báo đáp trả

Sau các cuộc tập kích, Moscow tuyên bố sẽ tăng cường các đòn đánh nhằm vào Ukraine. AFP đưa tin Nga cảnh báo sẽ “intensify” các cuộc tấn công nhằm vào Kiev để đáp trả chiến dịch UAV của Ukraine.

Diễn biến này cho thấy chiến thuật sử dụng UAV tầm xa đang ngày càng trở thành một thành tố quan trọng trong cuộc chiến. Ukraine thời gian qua liên tục nhắm tới các cơ sở năng lượng, công nghiệp và hậu cần trên lãnh thổ Nga, trong khi Moscow vẫn duy trì các đợt tập kích bằng tên lửa và UAV vào Ukraine.

Nga tiếp tục tập kích Ukraine, nhiều dân thường thiệt mạng

Ở chiều ngược lại, các cuộc tấn công của Nga cũng gây thương vong tại Ukraine.

Theo Reuters, một đợt UAV Nga tiến hành qua đêm tại khu vực Kiev đã khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Một gia đình có người mẹ cùng hai trẻ nhỏ 3 tuổi được cho là thiệt mạng khi một UAV đánh trúng nhà riêng. Một nạn nhân khác tử vong sau đó tại bệnh viện.

Các khu vực khác của Ukraine cũng ghi nhận thương vong và thiệt hại. Tại Sumy, một người thiệt mạng sau vụ tấn công gần một tòa nhà dân cư; tại Kramatorsk, Donetsk, thêm một trường hợp tử vong được báo cáo trong các vụ pháo kích.

Những diễn biến này cho thấy đòn đánh bằng UAV đang diễn ra theo hướng hai chiều, khi Ukraine gia tăng khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, còn Nga tiếp tục duy trì sức ép trên không đối với các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Chiến sự leo thang trong lúc vẫn có tín hiệu ngoại giao

Bất chấp các cuộc tấn công dữ dội, kênh ngoại giao giữa Moscow, Kiev và Washington vẫn chưa hoàn toàn đóng lại.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thống nhất với Tổng thống Mỹ Donald Trump về một cuộc gặp tại New York bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp tới. Zelensky cho rằng cuộc gặp có thể tạo thêm cơ hội thúc đẩy các nỗ lực hướng tới chấm dứt chiến tranh.

Tuy nhiên, việc hai bên tiếp tục mở rộng các cuộc tập kích tầm xa đang tạo ra nghịch lý rõ rệt: ngoại giao vẫn được duy trì, nhưng trên chiến trường, mức độ đối đầu lại có dấu hiệu gia tăng.

Rạng sáng 21/9: nguy cơ một vòng trả đũa mới

Bước sang rạng sáng 21/9, tâm điểm chú ý tiếp tục tập trung vào khả năng Nga đáp trả chiến dịch UAV quy mô lớn nhằm vào Moscow. Trong bối cảnh Moscow tuyên bố sẽ tăng cường đòn đánh vào Ukraine, nguy cơ xuất hiện một vòng tập kích mới bằng tên lửa và UAV đang được đặc biệt quan tâm.

Theo Reuters, AP, AFP, Al Jazeera