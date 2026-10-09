Nga - Ukraine mới nhất 9/10: Ukraine và Mỹ hội đàm, Nga nêu quan điểm về “giải pháp toàn diện”, trung tâm dữ liệu Yandex bị tập kích

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AFP)

Theo Hãng thông tấn Ukrinform, ngày 8/10 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nhóm đàm phán của Ukraine sẽ gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và con rể ông Trump là ông Jared Kushner tại Mỹ vào ngày hôm nay 9/10.

Theo Tổng thống Zelensky, đoàn đàm phán của Ukraine gồm Chánh Văn phòng Tổng thống Budanov, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống thứ nhất Kyslytsya, Chủ tịch khối nghị sĩ đảng Người phục vụ nhân dân Arakhamia và Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Umerov. Trong những ngày tới, dự kiến sẽ có các cuộc gặp với nhóm đàm phán châu Âu, với sự tham gia của cả hai đoàn Ukraine và Mỹ.

“Tôi dự kiến đoàn của chúng ta sẽ trở về Kiev vào sáng thứ Hai (12/10), khi đó tôi sẽ nhận được toàn bộ thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán”, ông Tổng thống Zelensky nói.

Ông Zelensky cho biết phía Ukraine nắm rõ các vấn đề cần thảo luận, trong đó có việc thúc đẩy viện trợ tài chính cho Ukraine và tăng cường phòng không. Ông hy vọng sự hợp tác với châu Âu, Mỹ và các nước châu Á sẽ đạt kết quả tích cực.

Cũng theo Reuters, một nguồn tin ngày 8/10 tiết lộ các đặc phái viên Witkoff và Kushner sẽ thảo luận phương án mới khi gặp phía Ukraine, đồng thời nỗ lực đưa ra một đề xuất thống nhất nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine. Dự kiến hai bên sẽ bàn về đề xuất bảo đảm an ninh cho Ukraine, kế hoạch thịnh vượng thời hậu chiến và các khía cạnh khác của cuộc xung đột.

Nguồn tin này cho biết phía châu Âu đã bày tỏ với Mỹ sự thất vọng về chi phí năng lượng cao và các tác động tài chính nghiêm trọng khác do xung đột gây ra. “Nếu xung đột không chấm dứt, đây sẽ là một mùa đông khó khăn. Vì vậy, Mỹ đang cố gắng làm trung gian giữa các bên, với mục tiêu hình thành một phương án thống nhất”, nguồn tin nói.

Điện Kremlin: Nga muốn giải pháp toàn diện, chưa coi sáng kiến của Ấn Độ là lối ra

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8/10 khẳng định Moscow ủng hộ một giải pháp toàn diện cho xung đột tại Ukraine, thay vì những giải pháp mang tính chắp vá.

Phát biểu được đưa ra khi phóng viên hỏi về tính khả thi của sáng kiến hòa bình do Ấn Độ đề xuất gần đây, cũng như việc sáng kiến này có đang được triển khai hay không. Theo hãng tin NDTV dẫn nguồn thạo tin, Ấn Độ đề xuất kế hoạch 3 điểm cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine: chấm dứt các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng; bảo đảm lưu thông ngũ cốc và năng lượng qua các cảng Biển Đen; chấm dứt các đòn tập kích vào tàu thương mại đi qua tuyến hàng hải này.

Ông Peskov cho biết mọi đề xuất đều đang được xem xét, song Nga đã nhiều lần khẳng định muốn một giải pháp có thể mang lại sự dàn xếp lâu dài, kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên. Theo ông Peskov, các đề xuất của Ấn Độ chỉ liên quan đến một khía cạnh cụ thể của việc giải quyết xung đột. Khi được hỏi liệu sáng kiến này có thể mở đường cho giải pháp ngoại giao hay không, ông trả lời: “Không, khó có khả năng đó. Ít nhất là vào lúc này, mặc dù tất nhiên chúng tôi hoan nghênh nỗ lực từ những người bạn Ấn Độ".

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho rằng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đúng khi nhận định hiện chưa có triển vọng nào cho một giải pháp ngoại giao. Ông Rubio cảnh báo cuộc chiến Nga - Ukraine đang ở thế bế tắc nguy hiểm, và bất cứ sự leo thang nào cũng có thể làm bùng phát một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Ông Peskov cho rằng những tuyên bố mang tính đối đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho thấy Kiev thiếu thiện chí theo đuổi hòa bình. Theo ông, những lời đe dọa trước đó của ông Zelensky về chiến dịch gây sức ép kéo dài 40 ngày nhằm vào Nga đang gây tác dụng ngược đối với Ukraine. “Như Tổng thống (Vladimir) Putin từng nói, những tuyên bố như vậy cho thấy rõ ràng rằng Ukraine không sẵn sàng và cũng không có thiện chí theo đuổi bất kỳ lộ trình nào hướng tới hòa bình. Đây là minh chứng rõ hơn nữa cho điều đó”, ông Peskov nói.

Nga nhiều lần bác bỏ ý kiến cho rằng một thỏa thuận ngừng bắn từng phần có thể thay thế giải pháp toàn diện. Moscow viện dẫn việc Ukraine từng vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn trước đây, đồng thời cho rằng Kiev chỉ tìm đến đàm phán khi tình hình chiến trường trở nên nguy cấp. Ở chiều ngược lại, Kiev liên tục kêu gọi ngừng bắn toàn diện dọc theo chiến tuyến hiện tại, coi đó là bước đầu tiên hướng tới đàm phán hòa bình. Moscow tuyên bố chỉ ủng hộ các biện pháp hòa bình lâu dài.

Trung tâm dữ liệu của Yandex ngừng hoạt động sau vụ tập kích bằng UAV

Theo hãng tin Reuters, một trung tâm dữ liệu của Yandex (hãng công nghệ hàng đầu của Nga) đã bị đình chỉ hoàn toàn hoạt động sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ngày 8/10.

Yandex cho biết đám cháy bùng phát khi trung tâm dữ liệu tại thị trấn Sasovo, cách Moscow khoảng 402 km về phía đông nam, bị tập kích. Sự cố gián đoạn bắt đầu vào khoảng 1h31 sáng 8/10. Công ty thông báo với hãng tin TASS rằng một số dịch vụ không khả dụng với người dùng và tình trạng ngừng hoạt động có thể ảnh hưởng đến các phần khác trong mạng lưới đám mây của họ.

Khu phức hợp này chứa hàng nghìn máy chủ, hỗ trợ dịch vụ của Yandex và hoạt động điện toán đám mây của doanh nghiệp trên khắp nước Nga. Cơ sở này nằm chung địa điểm với nhà máy máy công cụ Sasta, đơn vị đang chịu lệnh trừng phạt và chuyên sản xuất thiết bị phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Tính đến sáng 8/10, vẫn chưa rõ mục tiêu bị nhắm đến là trung tâm dữ liệu, nhà máy Sasta hay cả hai.

Sau vụ tấn công, cổ phiếu Yandex giảm hơn 3,4% trong phiên giao dịch sáng 8/10 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Moscow.

Đây là vụ tấn công đầu tiên được xác nhận nhằm vào cơ sở hạ tầng dữ liệu của Nga kể từ khi nước này tiến công quân sự Ukraine, và diễn ra sau các cuộc tấn công của Nga vào trung tâm dữ liệu của Ukraine. Trước đó, các lực lượng Nga nhắm vào ít nhất 8 trung tâm dữ liệu lớn ở Kiev, gây mất kết nối internet trên toàn Ukraine. Moscow cáo buộc các trung tâm này xử lý thông tin tình báo quân sự của Ukraine.