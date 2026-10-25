Nga - Ukraine giao tranh khốc liệt, nhiều khu dân cư hứng chịu tập kích

Tờ Kiev Independent ngày 25-10 dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương Ukraine, tỉnh Dnipropetrovsk ghi nhận 5 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga. Trong đó, huyện Synelnykove có 3 người chết, 14 người bị thương.

Huyện Nikopol có 2 phụ nữ thiệt mạng và 5 người bị thương. Các tỉnh Kharkiv, Donetsk và Sumy mỗi nơi ghi nhận thêm 1 người tử vong.

Đám cháy bốc lên tại một trung tâm mua sắm ở Kharkov sau đợt không kích của Nga ngày 24-10. Ảnh: Reuters

Tại thành phố Vinnytsia, 1 máy bay không người lái (UAV) đánh trúng chung cư 5 tầng trong đêm 24 rạng sáng 25-10.

Người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Vinnytsia, bà Nataliia Zabolotna, cho biết 6 người bị thương, trong đó một người phải nhập viện.

Vụ tập kích phá hủy hoàn toàn 4 căn hộ, gây hư hại kết cấu giữa tầng 2 và tầng 3 cùng một số ô tô gần đó.

Không quân Ukraine thông báo Nga đã triển khai 153 UAV Shahed, trong đó có 92 chiếc sử dụng động cơ phản lực, cùng tên lửa hành trình Banderol trong đợt tấn công qua đêm.

Ukraine cho biết đã đánh chặn 119 UAV, nhưng một số chiếc vượt qua phòng không, đánh trúng 15 địa điểm.

Reuters dẫn thông báo của chính quyền địa phương tại Nga ngày 25-10 cho biết cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine vào thành phố Belgorod khiến 2 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Tỉnh trưởng Alexander Shuvayev thông báo 30 tòa chung cư cùng nhiều nhà ở, ô tô và cơ sở dân sự bị hư hại.

Một cuộc tấn công khác tại ngôi làng gần thị trấn Shebekino làm một người chết, một người bị thương.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tấn công 1 tàu hàng đang hướng đến cảng Chornomorsk trên Biển Đen, cho rằng tàu vận chuyển hàng tiếp tế cho quân đội Ukraine. Cơ quan này cũng thông báo đánh trúng các cơ sở hậu cần tại thành phố Kharkiv.