Nga - Ukraine dùng hàng trăm UAV tập kích lẫn nhau trong đêm

Theo Bộ Quốc phòng Nga, UAV được phát hiện và bắn hạ trên các tỉnh Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Kostroma, Kursk, Oryol, Penza, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov, Ulyanovsk và các khu vực lân cận.

Riêng tại tỉnh Rostov, Thống đốc Yury Slyusar cho biết lực lượng phòng không đã phá hủy hơn 30 UAV trong đêm tại thành phố Kamensk-Shakhtinsky và các huyện Bokovsky, Verkhnedonskoy, Kamensky, Millerovsky, Chertkovsky và Sholokhovsky. Theo ông Slyusar, mảnh vỡ UAV rơi xuống khiến cỏ khô bốc cháy tại huyện Chertkovsky. Đám cháy sau đó được dập tắt và không có thương vong được ghi nhận.

Tại tỉnh Voronezh, Thống đốc Alexander Gusev thông báo lực lượng phòng không đã đánh chặn 31 UAV Ukraine trong đêm.

Tại Samara, Thống đốc Vyacheslav Fedorishchev cho biết một số ngôi nhà bị hư hại sau cuộc tấn công bằng UAV. Giới chức địa phương xác nhận không có người thiệt mạng hoặc bị thương.

Nga đánh chặn và phá hủy 384 UAV của Ukraine trong đêm 29 và rạng sáng 30/9. Ảnh: TASS

Ở chiều ngược lại, Nga cũng tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Kiev trong đêm 29 và rạng sáng 30/9 giờ địa phương, làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng và nhiều công trình khác, theo Kyiv Independent.

Tờ báo này ghi nhận các tiếng nổ vào khoảng 3h sáng 30/9 giờ địa phương. Tiếng hỏa lực phòng không cũng vang lên khắp thành phố. Đến khoảng 3h40, người dân tiếp tục nghe thấy thêm nhiều tiếng nổ.

DTEK, một trong các công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết cuộc tấn công trong đêm của Nga đã làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng của công ty, gây ra tình trạng mất điện tại một số khu vực.

Giới chức Kiev cho biết thêm rằng một “tòa nhà không phải nhà ở” và một nhà kho đã bốc cháy tại quận Podilskyi. Trong khi đó, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cảnh báo người dân Kiev nên đóng kín cửa sổ do khói dày đặc trong không khí sau các cuộc tấn công của Nga.

Theo Không quân Ukraine, trong đêm 29 và rạng sáng 30/9, ngoài thủ đô Kiev, Nga còn tấn công nhiều khu vực trên khắp Ukraine bằng 188 UAV cùng các tên lửa Zircon, Onyx và Iskander. Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 5 tên lửa cùng 155 UAV.

“Kể từ đêm qua, các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã làm việc để khắc phục hậu quả cuộc tấn công của Nga. Đây là một cuộc tấn công quy mô lớn, với gần 190 UAV tấn công cùng các tên lửa đạn đạo. Mục tiêu chính là cơ sở hạ tầng năng lượng tại thủ đô Kiev. Các tòa nhà dân cư cũng bị hư hại,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X ngày 30/9 và cho biết nước này ghi nhận 5 người thiệt mạng, 14 người bị thương sau các cuộc tập kích.

Một tòa nhà tại Kiev bốc cháy sau cuộc tập kích của Nga. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine