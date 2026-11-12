Nga – Ukraine đạt thỏa thuận trao đổi tù binh lớn nhất, vẫn bế tắc về vấn đề lãnh thổ

Nga và Ukraine đã tiến hành vòng đàm phán kéo dài khoảng 2 giờ, hôm 11/11 tại thủ đô Abu Dhabi của UAE, dưới sự trung gian của Mỹ. Đây là cuộc đàm phán được nối lại sau 9 tháng gián đoạn.

Kết quả đáng chú ý nhất là hai bên nhất trí tiến hành trao đổi tù binh với quy mô lớn nhất trong lịch sử. Số lượng tù binh cụ thể chưa được xác định cuối cùng, song phía Nga cho biết đợt trao đổi này sẽ liên quan đến hơn 1.000 người và dự kiến diễn ra trong vòng 2-3 tuần tới, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tiến trình đàm phán hòa bình. Nghị sĩ Ukraine David Arahamiya, thành viên đoàn đàm phán, nhận định các cuộc tiếp xúc đã tạo được động lực tích cực để hướng tới một giải pháp trước thềm năm mới.

Về phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết hai bên đã đặt nền tảng cho các bước làm việc tiếp theo. Trong khi đó, trả lời truyền hình nhà nước Nga, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho rằng ông nhận thấy triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình đã trở nên gần hơn sau cuộc đàm phán. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tiến triển của tiến trình này phụ thuộc nhiều vào lập trường của Ukraine và Mỹ.

Đặc phái viên Mỹ, ông Jared Kushner nhận định rằng hai bên hiện chưa có sự tin tưởng lẫn nhau, song đánh giá các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi là “một bước đi khởi đầu tích cực”.

Các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff, cũng cho biết có kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva ngày 12/11, sau đó tới Dublin (Ireland) để trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về kết quả đàm phán và triển vọng thúc đẩy tiến trình này.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định khả năng đạt được đột phá trong vấn đề lãnh thổ, đặc biệt là tại khu vực Donbas, vẫn còn hạn chế trong ngắn hạn. Nhà đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho biết lập trường của Moskva không thay đổi sau cuộc đàm phán, đồng thời tuyên bố: “Từng tấc lãnh thổ của chúng tôi sẽ được trả lại cho Nga”. Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine nhượng lại toàn bộ khu vực Donbas, trong khi Kiev bác bỏ yêu cầu này và chủ trương đóng băng chiến tuyến hiện tại, tiến tới thiết lập lệnh ngừng bắn.

Nga cũng nhấn mạnh vấn đề xây dựng hệ thống an ninh châu Âu là một nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự, song không chấp nhận sự tham gia của các nước châu Âu vào các cuộc đàm phán. Ông đồng thời cho biết hai bên đã đạt được một số nhận thức chung về các vấn đề liên quan đến cấu trúc an ninh châu Âu, dù các nước trong khu vực không có mặt tại bàn đàm phán.