Nga-Ukraine cáo buộc lẫn nhau 'khai hỏa' hậu đàm phán ở UAE

Các cuộc tấn công vào lãnh thổ của nhau vẫn tiếp diễn sau các cuộc đàm phán của Nga và Ukraine, do Mỹ làm trung gian, ở UAE. (Nguồn: Facebook)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, tại Ukraine, Thống đốc vùng Rivne Oleksandr Koval cho biết, các cuộc không kích trong đêm nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khu dân cư khu vực này.

Các cuộc tấn công gây mất điện tại nhiều nơi thuộc hai huyện Rivne và Sarny. Riêng thị trấn Kostopil bị mất điện, buộc các cơ sở hạ tầng thiết yếu phải chuyển sang sử dụng máy phát điện.

Theo thông tin sơ bộ, chưa ghi nhận thương vong tại vùng Rivne. Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine cho biết, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác xử lý tại hiện trường.

Trong khi đó, chính quyền quân sự thành phố Kiev liên tục phát cảnh báo không kích trong tối 11/11, kêu gọi người dân đến nơi trú ẩn gần nhất.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, một máy bay không người lái (UAV) đã đánh trúng một tòa nhà chung cư 9 tầng tại quận Solomianskyi, khiến một người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Không quân Ukraine tuyên bố, hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 94 trong tổng số 123 UAV do Nga phóng trong đêm. Cơ quan này cũng cho biết Nga đã phóng một số tên lửa đạn đạo và tên lửa chống hạm, nhưng không cung cấp thông tin về kết quả đánh chặn.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và năng lượng của Ukraine, cũng như một kho đạn dược tại thành phố Kiev và khu vực lân cận.

Bộ Quốc phòng Nga đồng thời thông báo, hệ thống phòng không đã đánh chặn 71 UAV Ukraine trên 7 khu vực của Nga và bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ bị Nga sáp nhập năm 2014.

Theo Thống đốc vùng Rostov Yury Slyusar, lực lượng phòng không khu vực này đã đẩy lùi một cuộc tấn công tại các huyện Kamensk-Shakhtinsky và Chertkovsky. Theo thông tin ban đầu, chưa ghi nhận thương vong hoặc thiệt hại trên mặt đất và các cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc.

Thống đốc vùng Omsk Vitaliy Khotsenko thông báo một người bị thương trong các cuộc tấn công đêm 11/11. Trong khi đó, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết 5 UAV đang hướng về thủ đô đã bị đánh chặn.

Ukraine chưa đưa ra bình luận về các cuộc tấn công tại Nga. Các cuộc tấn công diễn ra chỉ vài tiếng sau khi vòng đàm phán kéo dài hai ngày giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi kết thúc. Kết quả đáng chú ý là hai bên đạt thỏa thuận về nguyên tắc trao đổi tù binh, song chi tiết chưa được công bố.

Sau các cuộc đàm phán tại UAE, hai đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đã tới Moscow vào sáng 12/11 để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai bên dự kiến thảo luận về việc hoàn tất số lượng tù binh được trao đổi và khả năng châu Âu tham gia tiến trình đàm phán, vấn đề mà Moscow đến nay vẫn phản đối.

Sau cuộc gặp tại Moscow, ông Witkoff và ông Kushner dự kiến tới Ireland để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine đã đến Dublin ngày 11/11, để tham gia các cuộc họp có sự tham gia của các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến diễn ra trong hai ngày 12 và 13/11.