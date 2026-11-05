Nga - Ukraine bình luận về kết quả bầu cử giữa kỳ của Quốc hội Mỹ

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ZDF của Đức ngày 4/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra bình luận về kết quả bầu cử giữa kỳ của Quốc hội Mỹ. Theo ông, việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ vào năm tới có thể tạo ra những thay đổi có lợi cho Kiev.

“Tôi rất biết ơn đảng Cộng hòa, nhưng đảng Dân chủ thể hiện rất rõ ràng về quan điểm ủng hộ Ukraine và cung cấp viện trợ cho Ukraine,” ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời đề cập đến chủ trương khôi phục mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu của đảng Dân chủ, qua đó bày tỏ kỳ vọng sự cân bằng trong cán cân quyền lực tại Washington sẽ “giúp Kiev nhận được nhiều hỗ trợ hơn”. Ông Zelensky cũng cho rằng việc Quốc hội Mỹ tăng cường hỗ trợ tài chính hoặc quân sự cho Ukraine có thể tạo ra tác động đối với Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Về phía Nga, Điện Kremlin ngày 4/11 khẳng định Moscow hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì các sáng kiến ngoại giao liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, bất chấp những thay đổi trong cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

“Tổng thống Trump vẫn đang tại nhiệm và chúng tôi chân thành hy vọng ông ấy sẽ tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy hòa bình. Đã có những tiến triển và một vòng đàm phán ba bên khác sẽ sớm diễn ra,” người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, theo TASS.

Trong một phát biểu với phóng viên hãng tin Life, ông Peskov tiếp tục bày tỏ kỳ vọng về tiến trình này: “Một vòng đàm phán ba bên khác sẽ sớm được tổ chức. Chúng tôi hy vọng tất cả những nỗ lực thúc đẩy hòa bình sẽ tiếp tục được duy trì”.

Khi được hỏi liệu Quốc hội Mỹ mới có thể cản trở các sáng kiến ngoại giao của Tổng thống Trump hay không, người phát ngôn Điện Kremlin từ chối bình luận, cho rằng đây là “công việc nội bộ của nước Mỹ”.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định lập trường của Moscow về vấn đề Ukraine cũng như chính sách đối ngoại rộng hơn sẽ không thay đổi bất kể những diễn biến chính trị tại Mỹ.

Ngày 3/11 giờ địa phương, cử tri Mỹ đã tham gia cuộc bầu cử giữa kỳ nhằm lựa chọn toàn bộ 435 thành viên Hạ viện và 35 trong tổng số 100 thành viên Thượng viện, cùng nhiều chức vụ ở cấp bang và địa phương.

Để giành quyền kiểm soát Hạ viện gồm 435 thành viên, một đảng cần ít nhất 218 ghế. Tính đến 7h20 sáng 5/11 giờ Việt Nam, đảng Dân chủ đã giành được 234 ghế còn đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump giành 146 ghế, theo thống kê của Reuters.

Tại Thượng viện gồm 100 thành viên, đảng Dân chủ cần ít nhất 51 ghế để nắm quyền kiểm soát nếu Phó Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa. Tính đến 7h20 ngày 5/11 giờ Việt Nam, đảng Dân chủ đã có tổng cộng 54 ghế tại Thượng viện còn đảng Cộng hòa có 44 ghế, theo thống kê của Reuters.

Như vậy, đảng Dân chủ chính thức là bên kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ dù quá trình kiểm phiếu chưa kết thúc.

Liên quan đến cuộc đàm phán ba bên, các đại diện của Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến nối lại trao đổi tại Abu Dhabi, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) trong hai ngày 10-11/11.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 3/11 cho biết các cuộc đàm phán sẽ đề cập đến những bảo đảm an ninh chung, với các chi tiết sẽ được thảo luận kín. Ông nhấn mạnh các bảo đảm an ninh chỉ có thể mang tính tương hỗ, đồng thời tái khẳng định lập trường của Nga rằng an ninh của một quốc gia không được đánh đổi bằng an ninh của quốc gia khác.

Về phần mình, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các cuộc đàm phán ba bên sắp tới sẽ tập trung vào vấn đề giảm leo thang căng thẳng và các biện pháp nhân đạo.

Bên cạnh các nỗ lực ngoại giao, những sáng kiến nhân đạo liên quan đến cuộc xung đột cũng đang được triển khai. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gần đây đã góp phần làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 6 ngày tại thành phố Oleshky, từ ngày 27/10-1/11. Trong thời gian giao tranh tạm dừng, các đội công tác nhân đạo của Nga và Ukraine đã chuyển hàng cứu trợ thiết yếu, đồng thời sơ tán gần 800 dân thường.

Bà Melania Trump dự kiến sẽ chủ trì cuộc gặp giữa đại diện Nga và Ukraine gặp nhau tại Nhà Trắng vào ngày 5/11.