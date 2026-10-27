Nga - Ukraine bắt đầu ngừng bắn ở Oleshky

Theo một tuyên bố ngắn gọn từ Bộ Quốc phòng Nga, lệnh ngừng bắn bắt đầu lúc 4h sáng 27/10 (giờ Mátxcơva). Thông tin bắt đầu ngừng bắn cũng được ông Dmytro Lubinets - quan chức phụ trách vấn đề nhân quyền của Ukraine - xác nhận.

Tuần trước, Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết các kỹ sư quân sự sẽ tiến hành trinh sát và đảm bảo “sự an toàn cho đoàn xe cứu trợ nhân đạo” tiến vào thị trấn. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng xác nhận sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Các nhà chức trách Nga ước tính có khoảng 1.500 đến 2.000 thường dân vẫn đang bị mắc kẹt tại Oleshky, nằm trên tả ngạn sông Dnieper, đối diện với thành phố Kherson hiện do Ukraine kiểm soát.

Theo các quan chức Nga, thị trấn này đã bị cắt đứt nguồn cung cấp trong nhiều tháng, khi các đợt pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ngăn cản việc vận chuyển hàng cứu trợ.

Ngược lại, Ukraine cáo buộc Nga ngăn cản thường dân rời khỏi thị trấn đang bị bao vây. Oleshky đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột toàn diện.

Quang cảnh tại thị trấn Oleshky. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 26/10, các lực lượng Ukraine đã thực hiện 18 đợt pháo kích và hơn 120 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào thị trấn Oleshky cùng các tuyến đường huyết mạch dẫn đến đây. Các quan chức Nga cáo buộc lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để thả mìn xuống những con đường dẫn đến Oleshky, gây thêm trở ngại cho công tác vận chuyển hàng tiếp tế.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky được thúc đẩy bởi Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, sau khi bà cảnh báo rằng thị trấn này đang “đứng bên bờ vực thảm họa”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 26/10 cho biết, nếu thành công, thỏa thuận ngừng bắn vì mục đích nhân đạo này “có thể tạo tiền lệ” cho các khu vực khác.

Theo hãng tin AP, các hoạt động quân sự tại Oleshky dự kiến sẽ tạm dừng ít nhất cho đến ngày 31/10.

Chỉ vài phút sau khi lệnh ngừng bắn tại Oleshky bắt đầu, các lực lượng Nga đã thực hiện một loạt vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào nhiều khu vực khác của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Các nhân chứng của Reuters xác nhận đã có một số vụ nổ tại Kiev.

Trước đó một ngày, cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã gây thiệt hại ở Kiev, Kharkiv và Pavlohrad.