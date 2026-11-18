Hôm 17/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về tình trạng của cầu Crimea sau cuộc họp của ủy ban chính phủ.

Ông Peskov cho biết cơ quan chức năng sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó xác định những hạng mục cần ưu tiên và thời gian triển khai công tác sửa chữa. Ông nhấn mạnh cây cầu chắc chắn sẽ được khôi phục, thậm chí có thể được nâng cấp tốt hơn so với trước đây.

“Chắc chắn cây cầu sẽ được khôi phục và nó sẽ còn tốt hơn trước”, ông Peskov khẳng định.

Cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch.

Cùng thời điểm, Ủy ban Điều tra Nga thông báo kết cấu cầu Crimea bị hư hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. Hiện tại, điều tra viên đang làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, đồng thời xác minh những cá nhân có liên quan.

Bộ Giao thông Vận tải Nga thông tin thêm các chuyên gia cũng đang tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời khuyến cáo tài xế không di chuyển về hướng cây cầu.

Từ ngày 16 - 17/11, quân đội Ukraine triển khai lượng lớn máy bay không người lái và tên lửa trong nhiều đợt tấn công nhằm vào cầu Crimea. Hoạt động lưu thông đường bộ và đường sắt qua cầu tạm thời bị đình chỉ sau cuộc tấn công.

Video quay bằng máy bay không người lái về cây cầu ở Crimea bị tấn công.

Nga chưa chính thức xác nhận mức độ thiệt hại chi tiết đối với cầu Crimea. Trong khi đó, ông Sergei Aksyonov, Thống đốc Crimea, cho biết hai người thiệt mạng trong cuộc tấn công và giao thông qua cây cầu đường bộ kết hợp đường sắt dài 19km bị đình chỉ.

Hoạt động vận tải đường sắt qua cầu sau đó được nối lại trong ngày 17/11. Giới chức khuyến cáo những người lái xe muốn vượt eo biển Kerch sử dụng phà chở ô tô.

Cây cầu từng là tuyến tiếp tế quan trọng cho các lực lượng Nga tại Ukraine, mặc dù hiện nay quân đội Nga được cho là sử dụng hành lang đường bộ nhiều hơn. Cầu bắc qua một luồng hàng hải được nhiều tàu thương mại sử dụng để ra vào biển Azov, do đó giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới xuất khẩu ngũ cốc của khu vực.

Ukraine đã nhiều lần tấn công cây cầu. Một vụ đánh bom xe tải hồi tháng 10/2022 khiến 4 người thiệt mạng và làm hạn chế năng lực lưu thông của cây cầu trong nhiều tháng. Các blogger quân sự Nga cho rằng cuộc tấn công dường như nhằm cắt đứt tuyến kết nối trực tiếp giữa Crimea và Nga.