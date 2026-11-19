Lãnh đạo chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, ông Sergey Aksyonov cho biết quân đội Ukraine tiếp tục tiến hành cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea.

Theo thông báo được đăng tải trên ứng dụng nhắn tin Max, giao thông qua cây cầu tạm thời bị đình trệ sau vụ việc. Các lực lượng và dịch vụ liên quan vẫn đang triển khai hoạt động, trong khi mức độ thiệt hại đang được đánh giá. Theo ông Aksyonov, những thông tin mới sẽ được công bố khi có kết quả cập nhật.

Hình ảnh trích từ video cho thấy thiệt hại đối với cầu Crimea sau cuộc tấn công của Ukraine hôm 17/11. (Ảnh: Getty)

“Giao thông tạm thời bị gián đoạn một vụ tấn công khác vào cầu Crimea. Tất cả dịch vụ liên quan vẫn đang hoạt động. Thiệt hại đang được đánh giá. Thông tin bổ sung sẽ được cung cấp khi có”, ông Aksyonov thông tin.

Cuộc tấn công trên diễn ra chưa đầy hai ngày sau khi quân đội Ukraine triển khai lượng lớn máy bay không người lái và tên lửa thực hiện nhiều đợt tập kích vào cầu Crimea từ ngày 16 - 17/11 khiến một phần cây cầu xuống eo biển Kerch. Thời điểm đó, động lưu thông đường bộ và đường sắt qua cầu tạm thời bị đình chỉ sau cuộc tấn công.

Sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về tình trạng của cầu Crimea.

Ông Peskov cho biết cơ quan chức năng sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó xác định những hạng mục cần ưu tiên và thời gian triển khai công tác sửa chữa. Ông nhấn mạnh cầu Crimea chắc chắn sẽ được khôi phục, thậm chí có thể được nâng cấp tốt hơn so với trước đây.

“Chắc chắn cây cầu sẽ được khôi phục và nó sẽ còn tốt hơn trước”, ông Peskov khẳng định.

Video quay bằng máy bay không người lái về cây cầu ở Crimea bị tấn công.

Với chiều dài 19km, cầu Crimea là cây cầu dài nhất châu Âu, nối vùng Krasnodar Krai của Nga với bán đảo Crimea. Cầu bắc qua một luồng hàng hải được nhiều tàu thương mại sử dụng để ra vào biển Azov, do đó giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới xuất khẩu ngũ cốc của khu vực.

Cây cầu nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine, trong đó từng hứng chịu những thiệt hại đáng kể vào tháng 10/2022 và tháng 7/2023. Đáng chú ý, vụ đánh bom xe tải hồi tháng 10/2022 khiến 4 người thiệt mạng và làm hạn chế năng lực lưu thông của cây cầu trong nhiều tháng.

(Nguồn: TASS)