Nga tuyên bố thỏa thuận dầu diesel với Mỹ mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế

Đặc phái viên của Tổng thống Nga cho biết thỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga cho thị trường Mỹ và toàn cầu có thể mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế, đầu tư song phương. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo chí bên lề Tuần lễ Năng lượng Nga kéo dài ba ngày tại Mátxcơva ngày 14-10, ông Kirill Dmitriev khẳng định Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng mở rộng quan hệ vượt ra ngoài thỏa thuận cung cấp nhiên liệu diesel.

Theo đặc phái viên Nga, Mátxcơva sẽ tiếp tục trao đổi với Washington về các dự án kinh tế và đầu tư, đồng thời tìm cách thuyết phục phía Mỹ rằng các biện pháp trừng phạt có thể gây tác động tiêu cực đối với chính nền kinh tế Mỹ, trong đó có người tiêu dùng và nông dân. Đây là lập luận được phía Nga nhiều lần đưa ra nhằm phản đối các biện pháp hạn chế kinh tế của Washington.

Ông Dmitriev cho biết việc dỡ bỏ các hạn chế đối với nhiên liệu diesel của Nga đã tạo tác động tích cực tức thời đối với thị trường Mỹ, Nga và toàn cầu. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận quá trình triển khai thỏa thuận trên thực tế sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể.

Quan chức Nga đồng thời cáo buộc một số lực lượng mà Mátxcơva coi là đối thủ đang tìm cách cản trở thỏa thuận. Theo ông, Nga duy trì liên lạc với phía Mỹ về việc ký kết các hợp đồng cung cấp nhiên liệu, với khả năng các văn kiện liên quan được ký trong những ngày tới.

Trước đó, hôm 9-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận cung cấp dầu diesel sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo thông tin được công bố, Nga đồng ý cung cấp nhiên liệu cho thị trường Mỹ và toàn cầu. Thỏa thuận được chú ý trong bối cảnh chính sách trừng phạt của phương Tây đối với Mátxcơva, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, vẫn là vấn đề gây tranh cãi.

Phản ứng trước động thái này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích thỏa thuận là một “món quà” dành cho nhà lãnh đạo Nga, đồng thời cảnh báo việc nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu nhiên liệu của Mátxcơva có thể tạo thêm nguồn thu phục vụ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

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