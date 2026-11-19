Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/11 cho biết Phó thủ tướng Nga Marat Khusnullin đã báo cáo Tổng thống Vladimir Putin về tình trạng cầu Crimea sau các cuộc tập kích liên tiếp của Ukraine.

"Không có gì phải nghi ngờ, cây cầu sẽ được khôi phục. Nó sẽ còn tốt hơn trước", ông Peskov tuyên bố.

Trong các đợt tấn công ngày 16-17/11, quân đội Ukraine được cho là đã sử dụng nhiều tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào công trình.

Hình ảnh do truyền thông Nga công bố cho thấy một phần vòm thép và đoạn đường bộ dài khoảng 227 m bị sập. Kết cấu vòm phía đường sắt cũng xuất hiện dấu hiệu cháy sém.

Các mảnh vỡ rơi xuống khu vực luồng hàng hải bên dưới, gây gián đoạn hoạt động tàu thuyền kết nối biển Azov với Biển Đen.

Giao thông qua cầu bị đình chỉ, trước khi hoạt động đường sắt được khôi phục sau đó. Giới chức Nga cho biết chưa ghi nhận thương vong trong các cuộc tấn công.

Chính phủ Nga giao Phó thủ tướng Khusnullin đứng đầu ủy ban đánh giá thiệt hại, tổ chức sửa chữa và điều phối giao thông.

Thị trưởng Sevastopol Mikhail Razvozhaev khuyến cáo người dân và du khách hoãn kế hoạch di chuyển qua khu vực.

Trong khi đó, giới chức Nga khẳng định nguồn cung hàng hóa, thực phẩm và nhiên liệu cho bán đảo Crimea vẫn được duy trì thông qua các tuyến vận tải thay thế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng nước này sử dụng nhiều loại vũ khí nội địa để tập kích cây cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara tuyên bố chiến dịch chưa dừng lại.

Theo AMK Mapping, Nga đã phát triển hành lang giao thông đường bộ nối lãnh thổ nước này với Crimea, đi qua các tỉnh Zaporizhzhia và Donetsk, nhằm giảm phụ thuộc vào cây cầu.

Cầu Crimea, còn gọi là cầu Kerch, dài khoảng 19 km, được Nga xây dựng sau khi sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và khánh thành năm 2018.

Công trình trị giá khoảng 3,7 tỷ USD, có khả năng phục vụ 40.000 ôtô mỗi ngày, vận chuyển 14 triệu lượt hành khách và 13 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.