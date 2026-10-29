Nga tuyên bố phá âm mưu dùng drone tập kích hệ thống phòng thủ Moskva

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 26/10 tuyên bố đã ngăn chặn âm mưu sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công các thành phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa bảo vệ thủ đô Moskva và một cơ sở năng lượng.

Theo FSB, lực lượng an ninh đã bắt giữ 2 nghi phạm đến từ khu vực Ngoại Kavkaz. Một người bị cáo buộc được tình báo Ukraine tuyển mộ, sau đó lôi kéo người còn lại sang Nga thực hiện vụ tấn công để nhận tiền thưởng.

Giới chức Nga chưa công bố danh tính các nghi phạm.

FSB cho biết, dưới sự chỉ đạo của một sĩ quan thuộc Cơ quan An ninh Ukraine, các nghi phạm đã lấy thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) cùng linh kiện chế tạo thiết bị nổ từ những nơi cất giấu tại các tỉnh Smolensk và Kaluga.

Sau khi thực hành cách thiết lập và vận hành drone, hai người chuyển thiết bị đến địa điểm phóng tại tỉnh Moskva rồi kích hoạt.

Theo kế hoạch được FSB mô tả, các drone sẽ được điều khiển từ lãnh thổ Ukraine. Cơ quan này không nêu rõ số lượng thiết bị bị thu giữ hoặc danh tính các mục tiêu dự kiến bị tấn công.

FSB tuyên bố đang tiếp tục các hoạt động nghiệp vụ nhằm xác định những người đứng sau kế hoạch.

FSB tuyên bố đang tiếp tục các hoạt động nghiệp vụ nhằm xác định những người đứng sau kế hoạch.

Hai nghi phạm có thể đối mặt mức án lên tới 15 năm tù theo các cáo buộc liên quan đến hoạt động của tổ chức bị Nga liệt vào danh sách khủng bố. Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Moskva được bảo vệ bởi mạng lưới phòng không nhiều tầng, gồm các tổ hợp phòng thủ tên lửa chiến lược A-135 Amur và A-235 Nudol, cùng các hệ thống phòng không S-400, S-300PM-2 và Pantsir-S.

Nga cũng đã triển khai thêm tổ hợp S-500, được thiết kế để đối phó các mục tiêu trên không và một số mối đe dọa ở độ cao lớn.

Tuy nhiên, vụ việc được FSB công bố chưa cho thấy các hệ thống phòng thủ này đã bị tấn công hoặc hư hại.

Hồi tháng 7, FSB từng thông báo ngăn chặn âm mưu sử dụng drone tấn công căn cứ không quân Rostov-on-Don Bắc tại tỉnh Rostov, đồng thời thu giữ 13 thiết bị.

Ukraine tuyên bố Sư đoàn 144 Nga mất khả năng tác chiến có tổ chức. Theo cơ quan này, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine đứng sau kế hoạch.

FSB nói một người được phía Ukraine tiếp cận đã hợp tác với lực lượng chức năng Nga, giúp cơ quan này tiến hành hoạt động phản gián và nhận trước 20% tiền thưởng dự kiến.