Nga tuyên bố kiểm soát hơn 5.300 km² lãnh thổ Ukraine từ đầu năm

Lính Nga. Ảnh: TASS

Theo hãng tin Anadolu, trong một tuyên bố trên Telegram vào hôm nay (19/9), Bộ Quốc phòng Nga cho biết riêng trong tháng 9, hơn 670 km² và 27 khu dân cư đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga.

Bộ này cho hay quân đội Nga đang tiếp tục hoạt động nhằm thiết lập một vùng an ninh tại các khu vực biên giới thuộc tỉnh Sumy và Kharkiv của Ukraine. Ngoài ra, lực lượng Nga đã thu hẹp vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở phía đông bắc tỉnh Kharkiv thêm 152 km² kể từ ngày 5/9 và giành quyền kiểm soát 9 khu dân cư. Theo Moscow, lực lượng Ukraine chịu khoảng 700 thương vong về nhân lực.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng nước này đang tiến về thành phố Zaporizhzhia trên một mặt trận rộng lớn. Từ đầu tháng 9, quân Nga đã kiểm soát 4 khu dân cư trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn tại các khu vực trung tâm của Orikhiv.

Hiện, giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra tại các khu vực gần cụm đô thị Kramatorsk-Sloviansk, nơi lực lượng Nga đang tấn công các vị trí phòng thủ của Ukraine gần Sloviansk, Kramatorsk và Druzhkivka. Bộ này cũng cho biết giao tranh trên đường phố đang diễn ra tại khu vực trung tâm Dobropillia.

Moscow cáo buộc Kiev tiến hành một chiến dịch thông tin mang tính công kích với sự hỗ trợ của truyền thông và các chuyên gia quân sự phương Tây, nhằm tô vẽ các hoạt động của Ukraine trên chiến trường là những thành công lớn.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các lực lượng nước này đang thực hiện thành công các hoạt động chiến đấu nhằm kiểm soát Oskil, Krymky và Studenok, đồng thời tiến hành các hoạt động rà soát, truy quét tại các khu dân cư ở Krasnyi Lyman và Sviatohirsk.

Ukraine chưa đưa ra phản hồi về những tuyên bố mới nhất của Nga. Việc xác minh độc lập các thông tin trên vẫn gặp nhiều khó khăn do cuộc xung đột đang diễn ra.