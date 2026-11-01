Nga tuyên bố đạt thỏa thuận với Ukraine về các sứ mệnh nhân đạo thường xuyên

Người dân được sơ tán khỏi thành phố Oleshky đến khu vực biên giới Belarus - Ukraine, tỉnh Chernihiv, ngày 31/10. (Nguồn: Getty Images)

Theo Cao ủy Nhân quyền Nga Yana Lantratova, hai bên đã nhất trí về vấn đề triển khai các sứ mệnh nhân đạo định kỳ. Bà cho biết, chiến dịch tại Oleshky là kết quả của nhiều tháng làm việc và đàm phán.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Max của Nga, bà Lantratova cho hay sứ mệnh đã kết thúc, song điều kiện sống tại Oleshky vẫn hết sức khó khăn. Bà cũng thông báo hai bên đã nhất trí tổ chức các sứ mệnh nhân đạo thường xuyên, đồng thời đánh giá đây là bước tiến rất quan trọng.

Cao ủy Nhân quyền Nga cho biết bà vẫn đang phối hợp với Cao ủy Nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets.

Trước đó một ngày, ông Lubinets bày tỏ hy vọng sứ mệnh nhân đạo tại Oleshky mới chỉ là bước khởi đầu. “Chúng tôi muốn kinh nghiệm tại Oleshky không chỉ dừng lại ở một trường hợp riêng lẻ. Đây có thể trở thành nền tảng cho một cơ chế mới nhằm ứng phó với các cuộc khủng hoảng nhân đạo phức tạp”, ông nhấn mạnh.

Ngày 31/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố những người dân được sơ tán khỏi Oleshky đã vượt qua biên giới và trở về lãnh thổ Ukraine tại tỉnh Chernihiv. Sứ mệnh sơ tán đã kết thúc thành công.

(theo RBC)