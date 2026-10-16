Nga tuyên bố đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng, ông Trump chỉ trích Kiev

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine là bên khơi mào các cuộc tấn công hạ tầng năng lượng. (Nguồn: TASS)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, phát biểu qua video tại cuộc họp của Diễn đàn Doanh nghiệp Nga, ông Putin cho biết, Moscow đã đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào Wildberries và Ozon, hai nền tảng thương mại điện tử của nước này. Ông cáo buộc Ukraine tìm kiếm sự ủng hộ của phương Tây nhằm gây sức ép buộc Moscow chấm dứt các đòn đáp trả.

Ông Putin nói: “Họ đã ra tay trước và chúng tôi bắt đầu đáp trả. Giờ đây, họ phàn nàn về các cuộc tấn công nhằm vào những loại mục tiêu khác, trong đó có cơ sở hạ tầng năng lượng và trung tâm dữ liệu. Chính họ đã khơi mào. Họ không nên làm như vậy và đáng lẽ phải cân nhắc kỹ hậu quả trước khi hành động”.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Ukraine vẫn tiếp tục nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, đồng thời tìm cách tấn công một số nhà máy lọc dầu trong ngày 14/10. Một số cơ sở đã bị đánh trúng, nhưng thiệt hại không đáng kể.

Trước đó, ngày 14/10, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu tại hai tỉnh Saratov và Ryazan.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga đi ngược lại những nỗ lực hòa bình của Mỹ. Ông cũng cho biết các cuộc tiếp xúc với Washington về đề xuất ngừng tấn công các cơ sở năng lượng vẫn đang diễn ra.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh ngày 11/10, Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Nga và Ukraine đã nhất trí lập tức ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi tuyên bố Kiev sẵn sàng ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nếu Moscow có động thái tương tự, đồng thời nhấn mạnh việc giảm leo thang phải dựa trên nguyên tắc có đi có lại và được bảo đảm.

Đến ngày 15/10, ông Zelensky tuyên bố sẽ nối lại các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu Nga sau 3 ngày tạm dừng, cáo buộc Moscow vẫn tiến hành các cuộc tấn công trong thời gian Kiev thực hiện ngừng bắn năng lượng.

Cũng ngày 15/10, trong cuộc phỏng vấn với kênh Newsmax tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích ông Zelensky về các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga, đặc biệt là những cơ sở sản xuất dầu diesel.

Ông Trump cho rằng, việc tấn công các nhà máy lọc dầu diesel gây bất lợi cho thế giới, bởi loại nhiên liệu này cần thiết đối với Mỹ và thị trường toàn cầu. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng chỉ trích ông Zelensky, cho rằng Tổng thống Ukraine không thực sự muốn đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Khi được hỏi về đề xuất tạm dừng giao tranh trong 2 tháng để Ukraine tổ chức bầu cử, ông Trump cho rằng Ukraine cần tiến hành bầu cử. Nhà lãnh đạo cũng thừa nhận, Ukraine đã được cung cấp các trang thiết bị quân sự tiên tiến của Mỹ, mà ông mô tả là “tốt nhất thế giới”.