Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/11 thông báo các lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành một loạt cuộc tập kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động quân sự của Ukraine.

“Trong đêm, các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, nhiên liệu và giao thông vận tải, cũng như các tàu biển phục vụ các lực lượng vũ trang Ukraine,” TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Theo cơ quan này, lực lượng Nga đã đánh trúng trạm biến áp Zarechye 110 kV tại thành phố Belaya Tserkov, tỉnh Kiev. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trạm biến áp này cung cấp điện cho các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Một bể chứa nhiên liệu tại thành phố Kiliya, tỉnh Odesa, cũng bị đánh trúng. Phía Nga tuyên bố cơ sở này chứa nhiên liệu phục vụ các lực lượng vũ trang Ukraine.

Ngoài các cơ sở hạ tầng năng lượng và nhiên liệu, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã đánh trúng bốn đầu máy xe lửa tại các tỉnh Dnipropetrovsk, Zhytomyr và Kharkiv. Theo phía Nga, những đầu máy này được sử dụng để vận chuyển vũ khí và trang thiết bị quân sự.

Ukraine chưa công bố mức độ thiệt hại tại các cơ sở nói trên.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine làm nhiệm vụ tại tỉnh Zhytomyr. Ảnh: X/@SESU_UA (tài khoản X của Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine)

Ở chiều ngược lại, lực lượng Ukraine cũng đã tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào lãnh thổ Nga.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin ngày 28/11 cho biết tổng cộng 460 UAV đã nhằm vào tỉnh Moscow trong đêm, trong đó 123 chiếc bị đánh chặn khi đang hướng về thủ đô Nga.

Cuộc tập kích đã khiến hoạt động hàng không tại nhiều khu vực của Nga bị gián đoạn. Các biện pháp hạn chế hoạt động bay được áp dụng tại hai sân bay Vnukovo và Domodedovo phục vụ thủ đô Moscow, cũng như tại các sân bay ở Kaluga, Penza, Saratov và Tambov.

Ngoài ra, theo Kyiv Independent, một đám cháy đã bùng phát gần nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk tại tỉnh Rostov của Nga sau cuộc tập kích của Ukraine vào đêm 27, rạng sáng 28/11. Nhà máy này có công suất xử lý lên tới 7,5 triệu tấn dầu mỗi năm.

Đây là lần thứ hai nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk bị lực lượng Ukraine tập kích trong vòng chưa đầy một tuần. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tập kích nhằm vào nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ngày 23/11, gây thiệt hại cho hàng loạt bể chứa nhiên liệu và một đoạn đường ống.