Nga tuyên bố đánh chặn toàn bộ tên lửa Flamingo của Ukraine nhằm vào Moskva

Tên lửa hành trình Flamingo do công ty Fire Point của Ukraine sản xuất. Ảnh: Fire Point

Hãng TASS (Nga) ngày 20/9 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga nêu chi tiết: “Nga đã đánh chặn tất cả tên lửa Flamingo do Ukraine phóng đi khi chúng tiếp cận cơ sở hạ tầng dân sự ở khu vực Moskva”.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin Ukraine đã triển khai loại tên lửa hành trình mới Flamingo nặng 6 tấn trong cuộc oanh tạc quy mô lớn nhắm vào Moskva và các nhà máy lọc dầu của Nga ngày 20/9. Vụ tấn công gây ra hỏa hoạn lớn tại nhà máy lọc dầu Gazpromneft-Moskva, nơi sản xuất khoảng 11,6 triệu tấn dầu mỗi năm.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công táo bạo này - với việc Ukraine huy động hơn 1.000 thiết bị bay không người lái (UAV) - đã sử dụng loại tên lửa FP-5 Flamingo mới để vươn tới thủ đô Nga, qua đó làm nổi bật sức mạnh của loại vũ khí có tầm bắn xa nhất mà Kiev sở hữu.

Flamingo được thiết kế và chế tạo chủ yếu tại Ukraine bởi công ty khởi nghiệp quốc phòng Fire Point với tầm bắn lên tới gần 3.000 km. Trong khi đó, tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ có tầm bắn vào khoảng 2.500 km.

Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky tuyên bố trên mạng xã hội X: “Các đòn tấn công tầm xa của chúng tôi đã gây tác động rất lớn tại khu vực Moskva vào đêm qua. Một cơ sở trọng yếu thuộc ngành công nghiệp dầu khí của Nga cùng cơ sở hậu cần đã trúng hỏa lực”.

Kiev từng hé lộ về Flamingo vào tháng 2, khi loại vũ khí này được sử dụng để tấn công nhà máy cơ khí Votkinsk trên lãnh thổ Nga, nằm cách biên giới 1.384 km. Ở thời điểm đó, đây là cuộc tấn công sâu nhất vào lãnh thổ Nga mà Ukraine thực hiện bằng vũ khí do nước này tự sản xuất.

Thông tin về việc sản xuất tên lửa Flamingo được công bố vào tháng 8/2025. Tổng thống Zelensky khẳng định rằng Flamingo sẽ là "tên lửa thành công nhất" từ trước đến nay của Ukraine.

Flamingo được triển khai cùng với tên lửa đạn đạo mới mang tên Pelican. Dù có tầm bắn ngắn hơn, Pelican được cho có tốc độ cao hơn và mang thiết kế để áp đảo hệ thống phòng thủ của Nga, qua đó tạo điều kiện cho các loại tên lửa có tầm bắn xa hơn bay đến mục tiêu mà không bị cản trở.

Flamingo vượt trội hơn hẳn so với các loại thiết bị bay không người lái và tên lửa hành trình cỡ nhỏ mà Ukraine đang sử dụng. Tiến sĩ Fabian Hoffmann, chuyên gia về tên lửa tại Đại học Oslo (Na Uy), nhận định rằng tốc độ cao và trọng lượng nặng của Flamingo sẽ giúp đầu đạn xuyên sâu vào mục tiêu trước khi phát nổ, làm tăng đáng kể sức công phá.

Lợi thế chiến lược của Flamingo là yếu tố then chốt, mang lại sự tự do hành động cho Kiev. Đây là tên lửa do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát hoàn toàn, do đó không bị ràng buộc bởi các điều kiện sử dụng từ các nước phương Tây. Trước đây, các nước như Mỹ, Pháp và Anh đã áp đặt các giới hạn nghiêm ngặt, ngăn cản việc sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân ATACMS và tên lửa hành trình Storm Shadow để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.