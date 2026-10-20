Nga tuyên bố đánh chặn hơn 1.000 UAV trong một đêm

Các UAV bị đánh chặn tại nhiều khu vực, trong đó có Belgorod, Bryansk, Vladimir, Kaluga, Kursk, Leningrad... Phía Nga nhận định, đây là một trong những đợt tập kích UAV lớn nhất trong năm nay.

Người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov khẳng định, các cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine nhắm vào các thành phố của Nga sẽ không thể làm thay đổi diễn biến tình hình cũng như các mục tiêu trong cuộc chiến của nước này.

Trước đó, rạng sáng 18/10, thành phố Saint Petersburg của Nga đã hứng chịu một cuộc tấn công khiến 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko cũng cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 144 UAV trên địa bàn vùng này. Mảnh vỡ UAV rơi xuống gây cháy tại hai ngôi nhà ở huyện Kirovsky, song chưa ghi nhận thương vong.

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga cũng thống kê sân bay Pulkovo tại St. Petersburg phải tạm dừng các chuyến bay cất, hạ cánh và sơ tán hành khách cùng nhân viên đến khu vực an toàn.