Nga tuyên bố đánh chặn gần 1.200 UAV Ukraine trong một đêm

Ukraine tuyên bố một cuộc tấn công bằng tên lửa “Flamingo” đánh trúng một cơ sở công nghiệp quốc phòng Nga tại Volgograd. Ảnh tư liệu: Serhiy Sternenko/Telegram

Theo báo Kyiv Post, Ukraine tiếp tục nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga trong đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn đêm 12, rạng sáng 13/11. Chính quyền vùng Volgograd của Nga xác nhận một số thương vong, trong khi hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy đám cháy tại khu vực nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của Lukoil.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.198 UAV Ukraine trong vòng 12 giờ. Theo thông báo của cơ quan này, UAV bị đánh chặn trên bầu trời 16 tỉnh, vùng lãnh thổ, khu vực Moskva, bán đảo Crimea và vùng biển Đen.

Thống đốc vùng Volgograd Andrey Bocharov xác nhận khu vực này hứng chịu một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn. Theo ông, các mảnh vỡ UAV rơi xuống đã gây ra một số đám cháy cục bộ tại một cơ sở công nghiệp ở khu vực phía Nam thành phố Volgograd và các địa điểm lân cận.

Trong khi đó, hình ảnh và video do người dân địa phương đăng tải, được hãng truyền thông độc lập Nga Astra kiểm tra, được cho là cho thấy UAV đã nhằm vào nhà máy lọc dầu Volgogradneftepererabotka thuộc sở hữu của Lukoil, nằm trong địa giới thành phố. Một đám cháy được ghi nhận tại khu vực nhà máy sau cuộc tập kích.

Tuy nhiên, Thống đốc Bocharov chỉ thông báo về đám cháy tại một cơ sở công nghiệp ở khu vực phía Nam thành phố, không nêu tên doanh nghiệp.

Moskva mô tả cuộc tấn công đêm 12/11 là một trong những đợt tập kích bằng UAV có quy mô lớn nhất trong thời gian gần đây. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 1.198 UAV trong đêm 12/11, trên nhiều khu vực của nước này. Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết 467 UAV hướng về khu vực thủ đô, trong đó 144 chiếc bị vô hiệu hóa khi tiếp cận thành phố.

Nhà máy lọc dầu Volgograd nằm trong nhóm 10 cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga, với công suất chế biến khoảng 14 triệu tấn dầu thô mỗi năm, tương đương khoảng 5% tổng công suất lọc dầu của nước này.

Sau cuộc tập kích, một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin xuất hiện hàng dài ô tô chờ đổ xăng tại các trạm nhiên liệu ở Volgograd. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức cho thấy vụ việc mới nhất đã gây gián đoạn nguồn cung nhiên liệu tại thành phố.

Hạ tầng lọc dầu Nga chịu sức ép

Cuộc tấn công ngày 13/11 diễn ra trong bối cảnh nhà máy lọc dầu Volgograd nhiều lần trở thành mục tiêu trong các đợt tập kích của Ukraine.

Ngày 2/10, UAV Ukraine đã tấn công cơ sở này, gây hư hại thiết bị và buộc nhà máy phải tạm dừng hoàn toàn hoạt động chế biến dầu thô, theo các nguồn tin trong ngành được truyền thông dẫn lại.

Trước đó, trong cuộc tập kích ngày 29/5, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố đã gây hư hại 4 phân xưởng chưng cất dầu thô chính cùng một số thiết bị chế biến thứ cấp. Nhà máy sau đó phải tạm dừng sản xuất.

Nhà máy lọc dầu Volgograd có vai trò quan trọng trong việc cung cấp xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không cho các khu vực phía Nam nước Nga cũng như Hạm đội Biển Đen. Các sản phẩm dầu mỏ của nhà máy còn được xuất khẩu thông qua những đầu mối vận tải ở biển Caspi và biển Đen.

Cuộc tập kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh Ukraine đẩy mạnh các hoạt động nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga.

Kể từ khi nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn vào các nhà máy lọc dầu Nga vào cuối tháng 10, quân đội Ukraine được cho là đã tập kích 9 trong số 35 nhà máy lọc dầu lớn của nước này trong khoảng hai tuần.

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin trong ngành cho biết những cuộc tập kích đã khiến tổng sản lượng chế biến dầu thô của Nga giảm khoảng 30% so với cuối tháng 10. Theo các nguồn tin này, các nhà máy lọc dầu của Nga xử lý khoảng 700.000 tấn dầu thô mỗi ngày vào cuối tháng 10, nhưng con số này giảm xuống còn khoảng 500.000 tấn vào giữa tháng 11.