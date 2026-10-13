Nga tuyên bố bắn trúng tàu chở hàng quân sự trên đường đến Ukraine

Ngày 13/10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố thực hiện cuộc tấn công nhắm vào một tàu chở hàng quân sự và hàng lưỡng dụng đến thành phố cảng Mykolaiv của Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thông tin chi tiết sự việc.

Hiện tại, Reuters chưa thể xác minh thông tin trên.

Hành động của Nga làm leo thang căng thẳng. (Ảnh: Reuters)

Trong khi cùng thời điểm, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Kiev có thể quyết định các tàu nào được phép ra khơi và các nhà máy lọc dầu của Nga có thể tiếp tục hoạt động hay không.

Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev sẵn sàng ngừng tập kích hạ tầng dầu mỏ và diesel của Nga nếu Washington có thể bảo đảm Moskva chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào lưới điện Ukraine. Ông cho biết Ukraine đã hoãn các cuộc tập kích nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga sau khi xuất hiện thông tin về thỏa thuận ngừng bắn năng lượng nhưng Nga vẫn tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine.

Trước đó không lâu, Tổng thống Donald Trump cho rằng nhà lãnh đạo Nga đang “muốn đạt được thỏa thuận hơn Tổng thống Ukraine” nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

“Tôi nghĩ họ muốn đạt được thỏa thuận nhưng họ không biết cách. Chúng ta sẽ khiến họ đạt được thỏa thuận. Ông Putin muốn đạt được thỏa thuận và chúng ta phải thuyết phục ông Zelensky cũng muốn đạt được thỏa thuận. Thực ra tôi nghĩ ông Putin muốn đạt được thỏa thuận hơn ông Zelensky”, ông Trump cho hay.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố ông buộc các bên phải đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra vào cuối tuần qua. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, “đã có những vi phạm từ cả 2 phía” - bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi nói Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm, vì gây nguy hiểm cho thỏa thuận bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên.

Những ngày gần đây, Tổng thống Trump đưa ra nhiều lời lẽ đặc biệt gay gắt đối với Tổng thống Zelensky, bao gồm việc ông cho rằng “đã đến lúc Ukraine cần tổng thống mới”, sau khi Ukraine chỉ trích thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel của Nga sang Mỹ.

(Nguồn: Reuters)