Cầu Kerch được cho là bị hư hại sau vụ tấn công UAV

Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 1.441 UAV trong ngày 17-11, sau khi tuyên bố bắn hạ 1.336 UAV trong ngày trước đó, mức cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2022.

Các cuộc tấn công diễn ra khi Ukraine tiếp tục nhắm mục tiêu vào cầu Kerch, tuyến giao thông chiến lược nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga. Đây là ngày thứ hai liên tiếp cây cầu này trở thành mục tiêu của các đợt tập kích.

Truyền thông Nga cho biết cuộc tấn công mới có thể đã gây hư hại nghiêm trọng cho một trong hai nhịp chính của cây cầu.

Người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, Sergei Aksyonov, xác nhận giao thông qua cầu Kerch đã bị đình chỉ và kêu gọi người dân tránh di chuyển về hướng cây cầu.

Trong khi đó, quân đội Nga tiếp tục tiến hành các đợt không kích nhằm vào Ukraine. Giới chức Ukraine cho biết các tên lửa đạn đạo và UAV của Nga đã tấn công Thủ đô Kiev, làm hư hại hai cây cầu lớn của thành phố và khiến ít nhất hai người thiệt mạng.

Các cuộc tấn công diễn ra trong lúc Matxcơva và Kiev đang chờ xác định thời điểm cho vòng đàm phán tiếp theo do Mỹ làm trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 5 năm.

Cầu Kerch giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với Nga cả về quân sự lẫn hậu cần, là tuyến vận chuyển chính kết nối Crimea với lãnh thổ Nga.

Theo AP