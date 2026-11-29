Theo thị trưởng Moskva, hơn 460 UAV hướng tới khu vực thủ đô trong đêm 27 rạng sáng 28/11, trong đó 123 chiếc bị phá hủy khi tiến gần thành phố.

Cùng ngày, Ukraine cũng thông báo hơn 700 UAV của Nga đã tấn công vào khu vực Zaporizhzhia trong 24 giờ qua, khiến một số người thương vong. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các cuộc tấn công chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự.

Nga và Ukraine vẫn gia tăng các đợt tập kích lẫn nhau trong bối cảnh các cuộc xung đột sắp bước sang năm thứ 5.