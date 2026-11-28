Ngày 28/11, Bộ Quốc phòng Nga thông tin lực lượng phòng không Nga đánh chặn và phá hủy 1.246 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm. Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cũng xác nhận hơn 400 UAV hướng về thủ đô Nga, trong đó 123 chiếc bị đánh chặn tại khu vực lân cận thành phố.

Tại vùng Bryansk, thống đốc địa phương cho biết thêm UAV Ukraine tấn công xe buýt ở làng Klimovo khiến 9 người bị thương. Tương tự, thống đốc vùng Samara cho hay Ukraine tiếp tục tập kích nhiều cơ sở công nghiệp trong đêm, song vụ tấn công không gây thương vong.

Máy bay không người lái (UAV) Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Cùng thời điểm, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo lực lượng nước này tiến hành loạt cuộc tấn công xuyên đêm nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và nhiên liệu được sử dụng để hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine.

“Lực lượng vũ trang Nga tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, nhiên liệu và vận tải cũng như tàu biển được sử dụng để hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine”, Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Cuộc tấn công còn nhắm vào tàu chở hàng khô cho quân đội Ukraine ở vùng biển Đen phía nam Odessa và trạm biến áp điện 110 kV Zarechye ở thành phố Belaya Tserkov - nơi cung cấp điện cho doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Không lâu trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cảnh báo Kiev nhận được thông tin về cuộc tấn công mới của Nga. Đây là lần thứ hai trong tuần qua ông Zelenskiy đưa ra cảnh báo về nguy cơ Nga tiến hành đợt tập kích lớn.

“Đáng tiếc, chúng tôi có thông tin cho thấy Nga đang chuẩn bị cuộc tấn công quy mô lớn mới. Trong những ngày tới, hãy chú ý đến cảnh báo về nguy cơ tên lửa. Nga cũng cần biết rằng chúng tôi sẽ khôi phục những gì thuộc về mình và đáp trả mọi cuộc tấn công của họ”, ông Zelenskiy tuyên bố.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine, bùng phát từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine năm 2022, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đáng chú ý, các cuộc tấn công bắt đầu gia tăng trở lại vào cuối tháng 10.

(Nguồn: Reuters)