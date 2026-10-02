Nga tung UAV FPV Svarog mới: Thách thức mọi hệ thống tác chiến điện tử

(Ảnh minh họa)

Nga đang tiến hành thử nghiệm chiến đấu đối với dòng máy bay không người lái FPV "Svarog" mới trang bị màn hình 15 inch và 17 inch.

Dòng UAV này sở hữu các module điều khiển và video có thể tháo rời, cho phép nhanh chóng thích ứng với các điều kiện tác chiến điện tử biến đổi liên tục, đại diện Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Svarog chia sẻ với hãng tin TASS.

Theo đại diện trên, hiện tại, dòng UAV FPV Svarog 15 và Svarog 17 mới trang bị các module điều khiển và video có thể tháo lắp đang trải qua quá trình thử nghiệm thực chiến. Tính năng cốt lõi của chúng là thiết kế module hóa.

Người điều khiển có thể nhanh chóng điều chỉnh máy bay mà không cần phải thiết lập lại toàn bộ hệ thống từ đầu. Các toán điều khiển có thể dễ dàng thay đổi tần số để thích ứng với môi trường vô tuyến điện tử biến đổi liên tục.

Những phản hồi tích cực đầu tiên đã được gửi về từ các đơn vị vận hành dòng UAV mới này ở Chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Svarog giải thích rõ, các module điều khiển và video có thể tháo rời cho phép thiết bị thích ứng với nhiều dải tần số khác nhau.

“Trước đây, UAV thường được thiết kế để sử dụng trên các dải tần cố định. Tuy nhiên, dòng sản phẩm mới đi kèm một bộ module hoàn chỉnh cho phép hoạt động trên nhiều dải tần khác nhau. Bằng cách này, người điều khiển có thể chủ động lựa chọn tần số hoạt động tùy theo tình hình tác chiến điện tử thực tế,” phía công ty cho hay.

Đại diện doanh nghiệp nói thêm, dòng UAV mới cũng được trang bị hệ thống càng đáp có thể tháo rời nhanh chóng.

“Các bộ càng đáp này được thiết kế để tháo lắp tối ưu. Trước đây, nếu càng đáp bị gãy do va chạm hoặc hạ cánh cứng, quá trình thay thế tốn rất nhiều công sức. Giờ đây, thao tác này chỉ mất một thời gian ngắn và máy bay có thể sẵn sàng trở lại chiến đấu ngay lập tức”, đại diện Trung tâm Svarog khẳng định.

Theo TASS