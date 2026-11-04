Nga tung tiêm kích MiG-35 hàng hiếm vào cuộc đua săn UAV Ukraine

Không quân Nga đã bắt đầu đưa tiêm kích MiG-35, dòng chiến đấu cơ số lượng cực kỳ hạn chế, vào nhiệm vụ đánh chặn các loại máy bay không người lái (UAV) tầm xa do phía Ukraine triển khai.

Chuyên trang quốc phòng Defense Express của Ukraine đăng tải thông tin này vào cuối tháng 10/2026, kèm theo hình ảnh xác thực do cộng đồng tình báo nguồn mở Soniashnyk chia sẻ.

Bức ảnh ghi lại góc nhìn từ buồng lái một chiếc tiêm kích MiG-35 trong lúc thực hiện chiến dịch đối phó với các phương tiện bay không người lái của đối phương.

Trong bối cảnh các đợt tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine liên tục nhắm tới những hạ tầng chiến lược nằm sâu trong nội địa như sân bay, nhà máy lọc dầu và khu công nghiệp, lưới lửa phòng không của Moscow chịu gánh nặng rất lớn.

Việc huy động mẫu tiêm kích MiG-35 (vốn chỉ có khoảng 6 chiếc được sản xuất) cho thấy Nga đang phải tận dụng mọi nguồn lực, kết hợp giữa tên lửa mặt đất, radar, tác chiến điện tử và phi đội tiêm kích tuần tra để bảo vệ không phận.

Về mặt kỹ thuật, tiêm kích MiG-35 được phát triển từ nền tảng tiêm kích hạng trung MiG-29.

Dù trang bị hệ thống radar bé và sức mang hạn chế hơn so với các dòng chiến đấu cơ hạng nặng như tiêm kích Su-30, Su-34, Su-35 vốn nâng cấp từ tiêm kích Su-27, tiêm kích MiG-35 lại vượt trội nhờ khả năng bảo dưỡng đơn giản và chi phí vận hành thấp hơn đáng kể.

Dù từng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hợp đồng xuất khẩu cũng như đơn đặt hàng nội địa, mẫu máy bay này hiện trở thành giải pháp kinh tế tối ưu.

Nhờ tốc độ cao, độ cơ động linh hoạt, cùng khả năng tận dụng cụm pháo gắn ngoài, tiêm kích MiG-35 giúp quân đội Nga tiêu diệt các máy bay không người lái giá rẻ mà không phải lãng phí những quả tên lửa đối không đắt đỏ hay sử dụng các dòng tiêm kích MiG-29 đời cũ tốn kém kinh phí vận hành.