Nga tung khinh khí cầu tự động hóa giăng bẫy UAV Ukraine, bảo vệ nhà máy lọc dầu

Khinh khí cầu rào chắn chống UAV Ukraine của Nga, tháng 10/2026. Ảnh chụp màn hình từ video của kênh truyền hình Rossiya 1/militarnyi.com

Trong bối cảnh các đợt tập kích bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine liên tục gây thiệt hại cho hệ thống hạ tầng năng lượng trọng yếu, Nga đã đưa ra một lời giải mang tính đột phá dựa trên việc nâng cấp chiến thuật lịch sử.

Việc kết hợp giữa khinh khí cầu rào chắn từ thời Thế chiến II với công nghệ điều khiển tự động và cảm biến hiện đại do công ty Specradio phát triển đang tạo nên một lá chắn vật lý hoàn toàn mới.

Đây không chỉ đơn thuần là bài toán giăng dây cản trở đường bay, mà là một hệ thống tác chiến tự động hóa có khả năng phản ứng theo thời gian thực để bảo vệ các mục tiêu cố định.

Cuộc xung đột hiện đại đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các UAV giá rẻ bay thấp. Những dòng thiết bị này thường có diện tích phản xạ radar nhỏ, dễ dàng lọt qua các kẽ hở của lưới lửa phòng không tầm cao hoặc hệ thống tác chiến điện tử bị quá tải.

Nga sử dụng khinh khí cầu và lưới rào chắn để bảo vệ các nhà máy lọc dầu khỏi UAV/drone. Ảnh: VESTI/VK@VESTI/aerospaceglobalnews.com

Để khắc phục bài toán kinh tế khi phải dùng tên lửa đắt đỏ đánh chặn UAV rẻ tiền, Specradio đã giới thiệu giải pháp khinh khí cầu rào chắn Barrakuda trang bị cơ chế tự điều chỉnh độ cao dựa trên dữ liệu radar.

Nguyên lý vận hành của hệ thống dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa cảm biến trinh sát và thiết bị cơ khí nâng hạ. Khi radar cảnh giới phát hiện UAV đang tiến vào vùng không phận bảo vệ, dữ liệu về hướng bay và độ cao chuẩn xác sẽ lập tức truyền về trạm điều khiển mặt đất.

Thay vì để khí cầu đứng yên thụ động, tời điện tự động sẽ xả hoặc thu dây cáp siêu bền, đưa khinh khí cầu và mạng lưới rào chắn lên đúng tầng không mà UAV đối phương đang di chuyển.

Về mặt kỹ thuật, yếu tố cốt lõi nằm ở sợi cáp treo và tấm lưới rào chắn. Cáp treo không chỉ chịu sức nâng của khí cầu mà còn được chế tạo từ hợp kim hoặc sợi tổng hợp có độ bền kéo cực cao.

Nga hồi sinh khinh khí cầu Thế chiến II tích hợp radar tự động giăng bẫy UAV Ukraine, tạo lá chắn vật lý giá rẻ bảo vệ các nhà máy lọc dầu. Ảnh: uawire.org

Khi UAV di chuyển với vận tốc từ một trăm đến vài trăm kilomet một giờ va chạm vào sợi dây này, lực động năng lớn kết hợp với chuyển động quay của động cơ sẽ khiến dây cáp ngay lập tức quấn chặt vào cánh quạt hoặc cắt đứt cấu trúc cánh nâng.

Trong các đợt thử nghiệm thực tế, cơ chế bẫy cơ học này đã chứng minh tính hiệu quả khi làm vô hiệu hóa hoàn toàn động cơ của máy bay không người lái mục tiêu, khiến nó mất đà và rơi xuống trước khi kịp chạm tới công trình hạ tầng.

Tuy nhiên, giới phân tích quân sự cũng chỉ ra những hạn chế cố định của hệ thống phòng thủ rào chắn. Khinh khí cầu hoàn toàn phát huy tác dụng trước các mục tiêu bay ngang ở tốc độ trung bình như UAV kamikaze.

Khinh khí cầu rào chắn chống UAV Ukraine của Nga, tháng 10/2026. Ảnh chụp màn hình từ video của kênh truyền hình Rossiya 1/militarnyi.com

Trái lại, đối với các loại tên lửa đạn đạo có quỹ đạo bổ nhào thẳng đứng từ tầng cao xuống với tốc độ siêu thanh, lớp rào chắn cáp dọc hoàn toàn không thể tạo ra màng bọc bảo vệ trên mái không gian, đồng thời động năng quá lớn của tên lửa cũng sẽ xé rách mọi vật cản cơ học trên đường đi.

Dù không thể thay thế hoàn toàn các tổ hợp phòng không hiện đại, giải pháp khinh khí cầu tự động của Specradio vẫn cung cấp một lớp bảo vệ bổ sung với chi phí vận hành thấp.

Sự kết hợp giữa tư duy quân sự cổ điển và công nghệ tự động hóa cho thấy nỗ lực của Nga trong việc tìm kiếm phương án tối ưu hóa chi phí để gia cố lá chắn an ninh cho các nhà máy lọc dầu và căn cứ chiến lược.

(Theo militarnyi.com, aerospaceglobalnews.com, uawire.org, english.nv.ua, focus.de)