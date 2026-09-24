Nga tung đòn tập kích dữ dội nhằm đáp trả cuộc tấn công của Ukraine

Quân đội Nga đêm 21/9, rạng sáng 22/9 tiến hành đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu bên trong Ukraine, trong đó có các cơ sở công nghiệp quốc phòng, năng lượng và hạ tầng cảng biển.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này sử dụng vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất, trên biển, trên không cùng máy bay không người lái (UAV).

Theo tuyên bố của Moscow, một trong những mục tiêu bị đánh trúng là cơ sở tại Kiev được cho là sản xuất linh kiện và đầu đạn cho tên lửa hành trình tầm xa FP-5 Flamingo của Ukraine.

FP-5 Flamingo là mẫu tên lửa hành trình do tập đoàn Fire Point của Ukraine sản xuất và đang được Kiev sử dụng để tập kích các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đã tập kích một cơ sở sản xuất nhiên liệu tên lửa rắn tại Pavlograd, nơi Moscow cho rằng có liên quan đến chương trình phát triển tên lửa đạn đạo FP-9 của Ukraine.

Tuy nhiên, các nguồn Ukraine cho biết FP-9 hiện vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và chưa được xác nhận đã đưa vào trạng thái tác chiến.

Moscow cho biết các mục tiêu khác gồm nhà máy lọc dầu Kremenchuk ở vùng Poltava, kho nhiên liệu và dầu bôi trơn tại Kiev, một tàu chở hàng quân sự trên đường tới cảng Odessa cùng một số cơ sở cảng tại Odessa.

Những thông tin này chủ yếu xuất phát từ tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga và chưa có xác nhận độc lập đầy đủ về mức độ thiệt hại.

Đợt tập kích diễn ra sau cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine nhằm vào Moscow và các khu vực lân cận ngày 20/9.

Ukraine được cho là đã sử dụng UAV cùng tên lửa FP-5 Flamingo trong chiến dịch này. Cuộc tấn công xảy ra vào ngày cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội Nga.

Các đợt tập kích diễn ra trong lúc Washington đang thúc đẩy một thỏa thuận hạn chế tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga và Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng thực hiện các bước giảm leo thang tương ứng nếu Moscow cũng dừng đánh vào hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, Reuters cho biết Nga chưa phát tín hiệu cho thấy sẵn sàng tạm dừng chiến dịch không kích.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Moscow muốn đạt một "nền hòa bình lâu dài" thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Nga cũng cho biết đã trao đổi với Mỹ về khả năng tổ chức một vòng đàm phán 3 bên với Ukraine, nhưng đến nay chưa có tiến triển thực chất được công bố.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói Moscow nhận thấy một số "tín hiệu tích cực" trong cách tiếp cận của Washington và khẳng định Nga vẫn sẵn sàng cho vòng đàm phán mới.